إيلاف من تطوان: ترأس العاهل المغربي الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، والأمير مولاي رشيد، والامير مولاي أحمد، بعد زوال اليوم الأربعاء برحاب المشور بالقصر الملكي بتطوان، حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى الخامسة والعشرين لتولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم.

وقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وولاة وعمال (محافظون) ولايات وعمالات (محافظات) وأقاليم المملكة، وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، الولاء للعاهل المغربي.

بعد ذلك، تقدمت وفود وممثلو مختلف جهات وعمالات وأقاليم المملكة، في صفوف متراصة، لتجديد البيعة والولاء للملك محمد السادس.

جرى هذا الحفل بحضور رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، ومستشارو الملك، وأعضاء الحكومة، ورؤساء الهيئات الدستورية، وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية، وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وكان الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، قد ترأس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان، حفل مراسيم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية وكذا ضباط الصف الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة ضابط.

وأطلق الملك محمد السادس على هذا الفوج إسم والدته الراحلة "صاحبة السمو الملكي الأميرة للا لطيفة".

وهنأ العاهل المغربي الضباط على تخرجهم من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية والأمنية والترابية.معبرا عن سعادته بترؤسه حفل أداء القسم امامه، بصفته القائد الأعلى، ورئيس أركان الحرب العامة، للقوات المسلحة الملكية.

واشار إلى أنه قرر أن يطلق على فوجهم إسم والدته الراحلة الأميرة للا لطيفة؛ وذلك تقديرا للأم المغربية، ولدورها في تربية الأجيال، على مكارم الأخلاق، وعلى قيمنا الروحية والوطنية الأصيلة.

وقال الملك محمد السادس مخاطبا الضباط الجدد إنه واثق من أنهم سيقومون بواجبهم الوطني "بما هو معهود في قواتنا المسلحة والأمنية، من كفاءة واقتدار، ومن غيرة وطنية، وتشبث بمقدسات الوطن".

وزاد قائلا :" فكونوا، رعاكم الله، في مستوى ما ننتظره منكم من استقامة وانضباط، ووفاء وإخلاص لشعاركم الخالد: الله، الوطن، الملك".

وينتمي الضباط المشاركون في مراسيم أداء القسم إلى الأفواج المتخرجة سنة 2024 التابعين للمدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية، وكذا أفواج ضباط الصف الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة ضابط خلال 2023 وكذا الضباط الذين لم يتسنى لهم أداء القسم في السنوات الفارطة. ويتألف الفوج الذي أدى القسم من ضباط تخرجوا من المدارس العسكرية العليا.ويتعلق الأمر بـ: الأكاديمية الملكية العسكرية،والمدرسة الملكية الجوية،والمدرسة الملكية البحرية،والمدرسة الملكية للخدمات الطبية العسكرية.

وينضاف إلى هذه الفئات ضباط الاحتياط خريجو المدارس العليا شبه العسكرية التالية:المدرسة المحمدية للمهندسين؛والمعهد الملكي للإدارة الترابية؛ -المعهد الملكي للشرطة؛والمدرسة الوطنية للمهندسين الغابويين؛ ومدرسة التكوين الجمركي؛ والمدرسة الوطنية للوقاية المدنية.

ويضم هذا الفوج، ايضا ضباط السلك الخاص وضباط الصف الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة ضابط والضباط الذين لم يتسنى لهم أداء القسم في السنوات الفارطة، المنتمون إلى القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والقوات المساعدة.

وبهذه المناسبة، تفضل الملك محمد السادس بمنح رتب جديدة لعدد من الضباط، الذين تمت ترقيتهم برسم سنة 2024.

وكان الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية،قد استقبل، في وقت سابق، يوم 29 يوليو بالقصر الملكي بتطوان، لجنة الترقية في رتب أفراد القوات المسلحة الملكية.

وقدمت لجنة الترقية، التي يترأسها الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، للعاهل المغربي خلاصات ونتائج أشغالها المتعلقة بترقية الضباط وغير الضباط.

كما أعربت لجنة الترقية للعاهل المغربي، باسم القوات المسلحة الملكية، عن تقديرها العميق وفخرها الكبير للرعاية والتوجيهات والتعليمات الملكية، التي ألهمت ووجهت عمل لجنة الترقية هذه خلال جميع مراحلها.

وحظيت خلاصات اللجنة وجدول الترقيات بموافقة الملك محمد السادس، الذي أعطى تعليماته بإبلاغ تهانيه إلى الذين تمت ترقيتهم، وحث كافة أفراد القوات المسلحة الملكية على الاستمرار في التفاني في إنجاز مهمتهم النبيلة، وفاء منهم للشعار الخالد: الله، الوطن، الملك".