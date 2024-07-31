إيلاف من نيويورك: يعقد مجلس الأمن الدولي الأربعاء جلسة طارئة في أعقاب مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في إيران.

وكتب النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عبر "تلغرام": "بناء على طلب إيران، وبدعم من الصين والجزائر وروسيا، قررت رئاستنا عقد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الدولي".

وطالبت إيران في وقت سابق بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد اغتيال هنية في طهران، وكذلك فيما يتعلق بالهجمات على لبنان وسوريا.

وأعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

وأفاد الحرس الثوري الإيراني في بيانه الأول الذي صدر صباح اليوم الأربعاء، بمقتل هنية وأحد أفراد فريق حمايته في طهران بعد تعرض مكان إقامتهم الى الاستهداف.