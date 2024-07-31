إيلاف من القاهرة: أعلنت حركة حماس، الأربعاء، أن جثمان قائد جناحها السياسي إسماعيل هنية سيدفن في قطر، بعد مراسم تشييع رسمي في طهران حيث اغتيل.

وقال بيان صادر عن الحركة، إن "جثمان هنية سينقل إلى قطر الخميس، بعد تشييع رسمي في طهران"، التي أعلنت الحداد 3 أيام.

وكانت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية أكدت أن جثمان هنية سيشيع في طهران.

وبحسب "تسنيم"، فإن "العلاقات العامة للحرس الثوري أعربت في بيان لها، عن تعازيها للشعب الفلسطيني البطل والأمة الإسلامية ومناضلي محور المقاومة والشعب الإيراني الشريف"، بعد اغتيال هنية.

وقتل هنية في هجوم بصاروخ موجه في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، استهدف مقر إقامته في طهران التي كان يزورها لحضور مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وبذلك تكون هناك 3 أماكن بارزة ارتبط بها اسم إسماعيل هنية، وهي مكان ميلاده في غزة بمخيم الشاطئ، ومكان اغتياله في طهران، أما مرقده الأخير والمكان الذي سيتم دفنه به فهو العاصمة القطرية الدوحة.