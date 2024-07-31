إيلاف من بيروت: كيف؟ ومن أين؟ وهل كان المقذوف من خارج إيران أم من داخلها؟ هذه التساؤلات تقود إلى تساؤل آخر .. من يقف وراء إغتيال إسماعيل هنية؟ وفي حال عدم الوصول إلى الإجابات الدقيقة فسوف تتعزز نظرية المؤامرة الجاهزة دائماً في مثل هذه الأحداث الكبيرة، فقد بدأ البعض في الحديث فعلياً عن تورط طهران في اغتيال هنية بطريقة أو بأخرى في إطار تفاهمات ما مع تل أبيب.

الصمت الإسرائيلي والتعليمات التي أطلقها رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو للوزراء والمسؤولين بعدم التعليق على اغتيال هنية يجعل الشكوك حاضرة أكثر من اليقين، ولكن احتفال بعض الوزراء في إسرائيل بعملية استهداف هنية يخلط الأوراق من جديد ويجعل الغموض سيد الموقف، ليستمر السؤال.. كيف ومن أين؟

من داخل إيران

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن المسؤولين الإيرانيين توصلوا إلى استنتاج مفاده أن الصاروخ الذي استهدف هنية أطلق من داخل حدود البلاد، مشيرة إلى أن زعيم حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة كان يقيم في نفس المبنى ولكن في طابق آخر ولكن لم يتم استهدافه.

بلينكن يجعل الغموض سيداً للموقف

تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، تجعل الموقف أكثر غموضاً، فقد قال إن الولايات المتحدة لم تكن على علم باغتيال القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية.

مضيفاً :"هذا شيء لم نكن على علم به ولم نشارك فيه".

وقد أفادت وسائل إعلام تابعة لحماس ووسائل إعلام إيرانية بمقتل هنية في "غارة" على مقر إقامته في طهران، لكن تختلف التكهنات حول ما إذا كان المقذوف جاء من داخل إيران أم من خارج حدودها.

وعلى الرغم من أن كلاً من حماس والحرس الثوري الإسلامي الإيراني أكدا سريعاً أن هنية قُتل في "غارة" ألقوا باللوم فيها على إسرائيل، إلا أن أياً منهما لم يقدم المزيد من المعلومات.

وبخلاف القول بأن الحارس الشخصي لهنية قُتل أيضًا في الغارة، لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أخرى أو أضرار جانبية.

وقال الحرس الثوري الإيراني إنه يحقق في ملابسات الحادث وسيصدر تقريرا كاملا في وقت لاحق اليوم.

مبنى لقدامى المحاربين

أفادت وكالة أنباء فارس الإيرانية، على غرار وسائل الإعلام المحلية الأخرى، أن هنية كان يقيم في مبنى لقدامى المحاربين، وأنه في الساعة الثانية صباحا أصابت "قذيفة موجهة محمولة جواً" المبنى.

هل تم إطلاق الصاروخ من دولة مجاورة؟

وقال مصدر إيراني لم يذكر اسمه إن هنية قُتل بصاروخ أطلق من خارج إيران. أقرب الحدود إلى طهران هي تلك مع تركمانستان، على بعد حوالي 200 كيلومتر (125 ميلاً)، وأذربيجان، على بعد حوالي 300 كيلومتر (187.5 ميلاً).

ومع ذلك، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية في وقت لاحق أن المسؤولين الإيرانيين توصلوا إلى استنتاج مفاده أن المقذوف تم إطلاقه بالفعل من داخل حدود البلاد. بحسب التقرير نفسه، الذي لم يذكر مصادر، كان زعيم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة يقيم في نفس المبنى في طابق آخر ولكن لم يتم استهدافه.

ولم تعلق إسرائيل على عملية الاغتيال. وقد هددت إيران بالرد ، حيث توعد آية الله علي خامنئي "بعقوبة قاسية" وأكد على "واجب إيران في الانتقام"، وقال بيزشكيان إن إسرائيل "سوف تندم" على قتل هنية.

اسرائيل واغتيال علماء النووي

ويشتبه على نطاق واسع بأن إسرائيل تدير حملة اغتيالات مستمرة منذ سنوات تستهدف العلماء النوويين الإيرانيين وغيرهم من المرتبطين ببرنامجها الذري. وشملت تلك الحوادث عمليات دقيقة للغاية ربما نفذتها مجموعات محلية.

في واحدة من أبرز الحوادث المنسوبة إلى إسرائيل، اغتيل العالم النووي الإيراني الكبير محسن فخري زاده في نوفمبر 2020 في ضربة متطورة قادها فريق الموساد الذي ورد أنه نشر مدفعًا رشاشًا محوسبًا، ولم يتطلب الأمر وجود عملاء في الموقع، واستغرق الأمر أقل من ذلك. أكثر من دقيقة، ولم يصب أي شخص آخر، بما في ذلك زوجة العالم التي كانت معه في ذلك الوقت.