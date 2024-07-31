أُعيد انتخاب نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية، على الرغم من أن المعارضة ترفض النتيجة.

وقال رئيس المجلس الانتخابي الوطني، إلفيس أموروسو، وهو حليف مقرب من مادورو، حصل الرئيس على 51 في المئة من الأصوات، مقابل 44 في المئة لمنافسه الرئيسي.

ورفضت المعارضة الفنزويلية إعلان المجلس الوطني للانتخابات ووصفته بأنه مزور ووعدت بالطعن في النتيجة.

وقالت إن مرشحها إدموندو غونزاليس فاز بنسبة 70 في المئة من الأصوات، وأصرّ على أنه الرئيس المنتخب الشرعي.

وعبّر زعماء دوليون عن شكوكهم في نتائج الانتخابات، ودعوا إلى مزيد من الشفافية.

في هذه الأثناء، اندلعت احتجاجات في العاصمة الفنزويلية.

EPA حشود كبيرة من المتظاهرين الذين نزلوا إلى الشوارع للتنديد بإعادة انتخاب الرئيس مادورو باعتبارها مزورة.

وقالت المعارضة إن فرز الأصوات التي حصلت عليها - أقل من ثلث الأصوات المدلى بها - إلى جانب استطلاعات الرأي والفرز السريع، أظهر أن غونزاليس كان متقدماً بنسبة 40 نقطة مئوية على الرئيس الحالي.

وكانت أحزاب المعارضة قد اتحدت وراء غونزاليس في محاولة للإطاحة بالرئيس مادورو بعد 11 عاماً في السلطة.

وكانت استطلاعات الرأي التي أجريت قبل الانتخابات قد أشارت إلى أن غونزاليس سيهزم الرئيس بشدة.

من هو نيكولاس مادورو؟

على الرغم من الغضب داخل فنزويلا وخارجها، يبقى مادورو شخصية مهيمنة - وليس فقط بسبب طوله الذي يبلغ 1.90 متراً.

وانتخب مادورو - وهو سائق حافلة سابق له مسيرة مهنية طويلة في العمل النقابي - رئيساً لفنزويلا بهامش ضيق في أبريل/ نيسان 2013.

ومنذ توليه السلطة، اتهم بتقويض الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان.

على مدى السنوات العشر الماضية، فرّ 7.8 مليون شخص من فنزويلا هرباً من الأزمات الاقتصادية والسياسية التي اجتاحت البلاد خلال إدارة مادورو.

وعلى مدى 11 عاماً في السلطة، تمكن مادورو من إدارة حلقات حول المعارضة مراراً وتكراراً، بمساعدة قادة المعارضة الذين يهاجمون بعضهم البعض بدلاً من التركيز على مادورو.

تفضّل حكومة مادورو تصوير نفسها على أنها تمثل غالبية الفنزويليين الذين يجادلون بأن دعمهم المخلص منحهم العديد من النصر في الانتخابات وأبقاهم في السلطة دون انقطاع منذ عام 1999.

ولطالما سخر منتقدوه من بداياته المتواضعة كسائق حافلة.

لكن الرجل البالغ من العمر 61 عاماً استخدم ماضيه لصالحه ، حيث صقل صورته كـ"رجل الشعب"، ورقص السالسا مع زوجته خلال برامج تلفزيونية، ولم يفوت أي مناسبة لضرب كرة البيسبول أو رمي كرة السلة أو منازلة ملاكم.

Reuters نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس

ورغم أن مادورو لم يحقق قط الشعبية التي تمتع بها سلفه هوجو شافيز بين التشافيزيين، إلا أنه تمكن حتى الآن من البقاء زعيماً بلا منازع للحركة.

إذ أن مؤسس "الثورة البوليفارية" في فنزويلا - وهو شكل من أشكال الشعبوية الاشتراكية مع تركيز قوي على الرعاية الاجتماعية - هوغو شافيز، عولج من السرطان في عام 2011 واختار مادورو خلفاً له.

وشغل مادورو منصب وزير الخارجية بين عامي 2006 و2013 وتولى الرئاسة المؤقتة بعد وفاة شافيز في مارس/ آذار 2013.

وفاز بفارق ضئيل في الانتخابات التي فرضتها وفاة الرئيس، متغلباً على مرشح المعارضة هنريك كابريليس بنسبة 1.6 نقطة مئوية، وهي نتيجة عارضها كابريليس.

وفي عام 2018، أبحر مادورو إلى النصر بهامش كبير في الانتخابات التي تم رفضها بشدة باعتبارها ليست حرة ولا نزيهة.

ويمكن القول إن أحد إنجازاته الرئيسية كانت كيف تمكن على مدى السنوات الـ11 الماضية من منع أي تحديات لحكمه داخل حزبه الحزب الاشتراكي الموحد في فنزويلا، وأيضاً منع تشكيل تحالفات قوية مع أولئك الذين دعموه.

ويتولى وزير دفاعه، فلاديمير بادرينو، منصبه منذ ما يقرب من عقد من الزمان، مما يضمن بقاء القوات المسلحة وراء مادورو.

وكان الدعم العسكري أساسياً عندما أعلن زعيم الجمعية الوطنية التي تسيطر عليها المعارضة آنذاك، خوان غوايدو، نفسه الرئيس الشرعي في يناير/ كانون الثاني 2019، بحجة أن إعادة انتخاب مادورو في عام 2018 كانت مزورة.

وسرعان ما تلاشى أمل المعارضة في أن يحل غوايدو محل مادورو في القصر الرئاسي، مع بقاء جميع المؤسسات الرئيسية تحت السيطرة الصارمة للحكومة.

ويسيطر حلفاء مادورو أيضاً على الهيئة الانتخابية الرئيسية، والمحكمة العليا ومكتب المدعي العام، من بين مؤسسات أخرى.

ماذا بعد بالنسبة لفنزويلا؟

بالنسبة للكثيرين، لا تنتهي الانتخابات بإعلان المجلس الانتخابي الوطني فوز مادورو.

فبعد دقائق فقط من إعلان النتائج، في عدة مناطق في شرق كاراكاس، بدأ صوت قرع الأواني والمقالي بصوت عال احتجاجاً على النتيجة.

وبكلمة "احتيال"، صرخ المعارضون في حي التاميرا.

وأصرت زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو على مواصلة المعركة الانتخابية "حتى النهاية".

وهذا يعني البقاء في مراكز الاقتراع حتى يتم فرز الأصوات والحصول على السجلات.

كتبت على موقع التواصل الاجتماعي إكس، المعروف سابقا باسم تويتر: "سنجعل الحقيقة تسود ونحترم السيادة الشعبية" قبل إعلان النتائج، ويعتقد الخبير السياسي إدواردو فاليرو أن السخط الشعبي والقمع من قبل السلطات أمر محتمل.

ويضيف: "يبقى السؤال حول ما إذا كانت الحكومة مستعدة لتحمل تكاليف المزيد من القمع، وهل ستتحمل تكلفة سجن أولئك الذين يقررون عدم الالتزام بالنتائج؟".

ومع ذلك، يعتقد أن الاحتجاجات ستعتمد على قوة رد فعل المعارضة وما إذا كانت تدعو الناس إلى النزول إلى الشوارع بشكل جماعي.

وبعد وقت قصير من تسليم المجلس الانتخابي الوطني النصر إلى مادورو، أعلنت ماريا كورينا ماتشادو فوز حزبها المعارض.

وقالت: "لقد فزنا والجميع يعرف ذلك".

وتضيف: "هذا ليس احتيالاً، إنه تجاهل وانتهاك للسيادة الشعبية، لا توجد طريقة يمكنهم من خلالها تبرير ذلك، ليس بالمعلومات التي لدينا".

هل يمكن أن تؤدي الشكوك الدولية إلى فرض المزيد من العقوبات؟

وحث العديد من زعماء العالم مادورو على احترام نتيجة الانتخابات، وهو أمر أثار مخاوف من التلاعب في صناديق الاقتراع.

وقال رئيس البرازيل، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي إن مادورو بحاجة إلى "تعلم أنه عندما تفوز، فإنك تبقى. وعندما تخسر، تغادر".

وأضافدا سيلفا: "كنت خائفاً من تصريحات مادورو بأن فنزويلا قد تواجه حمام دم إذا خسر"، في إشارة إلى تصريحات سابقة أدلى بها الرئيس الفنزويلي.

وحث رئيس تشيلي، غابرييل بوريك، المؤسسات الفنزويلية في بيان نشر قبل وقت قصير من إعلان المجلس الوطني للانتخابات، على احترام "الإرادة السيادية للشعب في تقرير مصيره".

وكتب بوريك على منصة إكس: "يجب أن يفهم نظام مادورو أن النتائج التي ينشرها يصعب تصديقها، يطالب المجتمع الدولي، وقبل كل شيء الشعب الفنزويلي، بما في ذلك ملايين الفنزويليين في المنفى، بالشفافية الكاملة، من تشيلي لن نعترف بأي نتيجة لا يمكن التحقق منها".

يقول الخبير السياسي إدواردو فاليرو، إن حكومة مادورو استفادت من اقتصاد البلاد الذي حافظ على نمو يبلغ حوالي 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على مدار العامين الماضيين ، لكن مستقبل النمو المستدام سيعتمد على ما إذا كان مادورو معترفا به أم لا على المسرح السياسي الدولي.

ويضيف فاليرو: "في سياق أمريكا اللاتينية، من المحتمل جداً أن يتحد معظم قادة أمريكا اللاتينية ضد مادورو، مع وجود محاورين مثل دا سيلفا وبيترو، اللذين يبدو أن لديهما القدرة على التواصل مع مادورو".

وأشار مسؤولو الحكومة الأمريكية إلى أن سياسة العقوبات التي يتبعونها تجاه فنزويلا يمكن أن تخفف، ولكن فقط إذا أجرى الرئيس مادورو تصويتاً نزيهاً.

وبعدما أعلن المجلس الانتخابي الوطني فوز مادورو، أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن "مخاوف جدية" من أن "النتائج المعلنة لا تعكس إرادة أو أصوات الشعب الفنزويلي".

وأضاف إن "المجتمع الدولي يراقب هذا الأمر عن كثب وسيرد وفقاً لذلك".

وقال كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية إن النتيجة المعلنة "لا تتطابق مع البيانات التي تلقيناها من خلال آليات العد السريع ومصادر أخرى، والتي تشير إلى أن النتيجة المعلنة قد تتعارض مع كيفية تصويت الناس".

وأضافوا أنه "لهذا السبب نطلب من السلطات الانتخابية الفنزويلية الإفراج عن البيانات الأساسية التي تدعم الأرقام التي أعلنوا عنها علناً".

Reuters امرأة في كاراكاس تقرع وعاء وتصرخ احتجاجاً على فوز مادورو الانتخابي المتنازع عليه

هل يمكن للهجرة أن ترتفع؟

وهاجر ما يقرب من 8 ملايين فنزويلي على مدى السنوات العشر الماضية، الغالبية العظمى منهم فروا من الأزمة الاقتصادية الخطيرة التي تركت الملايين من الناس في مستوى الفقر.

وفي الأشهر الأخيرة، انخفض عدد الأشخاص المهاجرين وبدأ العديد من الفنزويليين في العودة إلى ديارهم.

وهناك مخاوف من أن تؤدي نتيجة الانتخابات إلى إعادة إشعال الهجرة الجماعية للفنزويليين إلى بلدان أخرى.

ويشير استطلاع أجرته ميغا أناليسس ونشر في أبريل/نيسان الماضي إلى أن ما لا يقل عن 44.6 بالمئة من سكان فنزويلا سيفكرون في الانتقال من البلاد إذا فاز الرئيس بولاية ثالثة.

وجد استطلاع حديث آخر أجرته أو آر سي كونسولتورس أن أكثر من 18 بالمئة من الذين شملهم الاستطلاع يخططون للانتقال قبل نهاية العام إذا فاز مادورو.

ويعتقد الخبير السياسي فاليرو أن الهجرة الجماعية لن تزيد بشكل كبير، ويرجع ذلك جزئياً إلى عدم الاستقرار الدولي.

ومع وجود العديد من الدول في حالة حرب، هناك "وعي أكبر بأن الحياة في الخارج ليست بهذه السهولة"، كما يقول.

لكنه لا يستبعد المزيد من الهجرة كاحتمال، ويضيف: "سينظر العديد من الفنزويليين إلى ما يجب فعله بحياتهم".

ويعتقد فاليرو أن الساعات الـ 72 المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل فنزويلا.

ويبدو أن حالة عدم اليقين التي صاحبت هذه الانتخابات، في الوقت الراهن، ستستمر.

تقارير إضافية من فانيسا بوشلوتر في لندن ونوربرتو باريديس في كاراكاس