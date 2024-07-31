إيلاف من طهران: أكدت وسائل إعلام إيرانية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بصاروخ موجه نحو جسده مباشرة.

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن هنية تم اغتياله مع أحد حراسه الشخصيين، وهو ما أكدته وكالة الأنباء الإيرانية التي قالت إن "هنية قضى وأحد حراسه إثر استهداف مقر إقامتهم في طهران".

وقالت "حماس" في بيان لها إن هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أيضا أن "التحقيق جار في اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وسيتم الإعلان عن النتائج قريبا".

حماس تتوعد

واعتبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق أن "اغتيال هنية عمل جبان ولن يمر سدى".

قال سامي أبو زهري المسؤول في حماس لرويترز إن اغتيال القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية في إيران تصعيد خطير لن يحقق أهدافه.

وفي موقع شهاب الإخباري المرتبط بحماس، قال أبو زهري قوله إن حماس كحركة قوية بما يكفي للصمود بعد وفاة أي من قادتها.

وأضاف: "نحن نخوض حربًا مفتوحة لتحرير القدس ومستعدون لدفع أي ثمن".

بيان حركة حماس

"بسم الله الرحمن الرحيم (ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون)

تنعي حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم: الأخ القائد الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة الذي قُتل في غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد. إنا لله وإنا إليه راجعون، هو جهاد أو نصر أو استشهاد".

محمود عباس: عمل جبان وتطور خطير

أدان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مقتل القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية، ووصفه بأنه "عمل جبان وتطور خطير.

ودعت الفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية إلى إضراب عام ومظاهرات حاشدة في الضفة الغربية بعد مقتل هنية.







وزير إسرائيلي: نحن نقوم بتطهير العالم

قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو تعليقاً على عملية اغتيال اسماعيل هنية :"هذه هي الطريقة الصحيحة لتطهير العالم، لا مزيد من اتفاقيات الاستسلام الوهمية ولا مزيد من الرحمة لهؤلاء المحكوم عليهم بالموت".

يذكر أن إلياهو هو صاحب نظرية استهداف غزة "بقنبلة نووية"، حيث قال في 5 تشرين الثاني نوفمبر 2023 لإحدى المحطات الإذاعية الإسرائيلية إن قصف قطاع غزة بقنبلة نووية هو أحد الخيارات المقبولة في رأيه.

البيت الأبيض: نحن على علم بالتقارير

البيت الأبيض: الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تتحدث عن مقتل إسماعيل هنية.

الجيش الإسرائيلي يرفض التعليق

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN الإخبارية الأميركية تعليقا على اغتيال هنية :"نحن لا نرد على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية".

نتانياهو يصدر تعليماته بالتزام الصمت

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أصدر تعليماته للوزرا ء والمسؤولين بعدم التعليق على اغتيال هنية.

من هو اسماعيل هنية؟

- الإسم: إسماعيل عبد السلام أحمد هنية

- آخر منصب تولاه: رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"

- تاريخ الميلاد: 1962

- مكان الميلاد:مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة

- تاريخ الوفاة: 31 تموز (يوليو) 2024

- العمر عند الوفاة: 63 عاماً

- مكان الوفاة: طهران - إيران

- سبب الوفاة: تم استهدافه بصاروخ موجه

المسيرة السياسية

وتشير مسيرته السياسية إلى أن إسرائيل سجنته عام 1989 لمدة 3 سنوات، ثم تم نفيه بعدها إلى مرج الزهور على الحدود اللبنانية الفلسطينية، وفي عام 1997 تم تعيينه رئيساً لمكتب زعيم الحركة أحمد ياسين، وفي 2005 ترأس قائمة التغيير والإصلاح التي فازت بالأغلبية في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية عام 2006.

وفي 2006 رشحته حماس لتولي منصب رئيس وزراء فلسطين وتولى المنصب، وفي 2007 أقاله رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس من منصب رئيس الوزراء.

أصبح رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس بعد انتخابه في شهر آيار (مايو) 2017 خلفا لخالد مشعل.

آخر ظهور علني لإسماعيل هنية

آخر ظهور علني لهنية كان يوم الثلاثاء 30 تموز (يوليو) حيث التقى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في العاصمة الإيرانية طهران للمرة الأولى بعد تنصيب الأخير رئيساً لإيران.