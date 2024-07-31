إيلاف من لندن: نشر المكتب الصحفي الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء صورة تحمل عنوان: "تصفية إسماعيل هنية، أعلى قيادي في حماس، في ضربة دقيقة في طهران، إيران".

وطبعت كلمة تصفية -eliminated باللغة الإنجليزية على جبهة هنية، ولكن تم حذف الصورة لاحقا وليس من الواضح سبب حذفه.

وتم تحميل إسرائيل المسؤولية عن اغتيال هنية في غارة جوية في طهران بين عشية وضحاها، رغم أنها لم تعترف بعد بمسؤوليتها عن الهجوم.

وقال متحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية إنها تجري "تقييمًا للموقف".

وكانت إسرائيل قد تعهدت بقتل هنية وقادة حماس الآخرين بعد هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول، ووصفت مرارا وتكرارا مسؤولي حماس الذين قتلتهم بأنهم "تمت تصفيتهم" في منشورات على حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت.