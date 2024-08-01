إيلاف من تل أبيب: لم تكن سياسة "حافة الهاوية" في مصلحة الاقتصاد والسياحة والسفر والطيران أبداً، فالاقتصاد السياحي وما يرتبط به يعد من أكثر الاقتصاديات هشاشة في أزمنة التوتر، والاغتيالات السياسية، واستعراض القوة، والتلويح بالحروب.

وهي لعبة تغرق فيها دول الشرق الأوسط بامتياز منذ فترة ليست بالقليلة، وفي الوقت الراهن تتزعم اسرائيل وإيران دول المنطقة في هذه اللعبة، ليصبح الشرق الأوسط مسرحاً يشاهد العالم من خلاله دراما عنوانها "حافة الانفجار".

فقد قامت فلاي دبي، ودلتا، وطيران الهند، وخطوط طيران البلطيق بإلغاء بعض الخدمات، كما تفعل مجموعة لوفتهانزا، وألغت يونايتد الآن جميع الرحلات الجوية حتى إشعار آخر.

كما أن المزيد من شركات الطيران تلغي رحلاتها إلى إسرائيل الخميس وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ليصل إجمالي عدد شركات الطيران التي أعلنت إلغاء رحلاتها إلى 10 شركات، مما يؤشر إلى أن الحرب وشيكة، فالمؤشر الذي لا يكذب عادة في مرحلة ما قبل اندلاع الحروب هو المطارات المغلقة والرحلات الملغاة.

حتى 9 أغسطس

وأعلنت مجموعة لوفتهانزا، التي تضم لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية وخطوط بروكسل الجوية والخطوط الجوية النمساوية ويورو وينجز، أنها ألغت رحلاتها إلى إسرائيل حتى 9 أغسطس.

وألغت شركة طيران البلطيق رحلاتها إلى إسرائيل التي كانت مقررة يومي الخميس والجمعة، واعتبارًا من مساء الخميس، لم تتغير جميع الرحلات بعد الجمعة.

وبالمثل، ألغت شركات طيران الهند ودلتا وفلاي دبي رحلاتها إلى إسرائيل المقرر إجراؤها مساء وليل الخميس، لكنها قالت إنها تخطط حاليًا لاستئناف العبور إلى البلاد يوم الجمعة.

وكانت يونايتد إيرلاينز شركة الطيران الوحيدة التي لم تعلن عن موعد العودة، وألغت جميع رحلاتها حتى إشعار آخر.

ماذا يحدث في عالم الطيران؟

ووفقاً لموقع "تايمز أوف اسرائيل" قالت هيئة المطارات الإسرائيلية في بيان لها يوم الخميس، إنه في ظل الوضع الأمني ​​الحالي، لا تزال الرحلات الجوية من وإلى إسرائيل آمنة.

بعض شركات الطيران الأجنبية تعلق أو تخفض رحلاتها إلى إسرائيل لأسباب داخلية خاصة بها.

ويجب على المسافرين أن يأخذوا في الاعتبار أن عودتهم إلى إسرائيل قد تتأخر، وأن يبقوا على اتصال مع شركات الطيران ويحصلوا على تحديث بشأن رحلاتهم".

"يستمر تحديث لوحة الطيران في مطار بن غوريون، وتقوم شركات الطيران الأجنبية بإطلاعنا على بالكشف عن أنشطتها إلى إسرائيل في ضوء التوترات الأمنية".

وقد ألغت شركات الطيران الأجنبية واستأنفت رحلاتها إلى إسرائيل منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) عندما بدأت الحرب في غزة بهجوم مفاجئ شنته حماس والذي قتل خلاله آلاف الإرهابيين نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجزوا 251 رهينة.

تقلبت الرحلات الجوية الأجنبية من وإلى إسرائيل خلال الأشهر العشرة الماضية وفقًا للوضع الأمني ​​في إسرائيل وسط الحرب، حيث ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها مؤقتًا في نيسان (أبريل) عندما شنت إيران هجومًا ضخمًا بطائرات بدون طيار وصواريخ على إسرائيل.

عودة التوتر في سيناريو مكرر

وتصاعدت التوترات بين إسرائيل وأعدائها مرة أخرى هذا الأسبوع مع استمرار الحرب في غزة والصراع مع حزب الله. بعد أن أدى هجوم صاروخي شنته المنظمة الإرهابية اللبنانية إلى مقتل 12 طفلا في بلدة مجدل شمس الدرزية الشمالية يوم السبت، توعدت إسرائيل برد قوي، مما أسفر عن مقتل القائد الأعلى لحزب الله فؤاد شكر في غارة جوية في بيروت يوم الأربعاء.

وفي جنازة شكر يوم الخميس، قال زعيم حزب الله حسن نصر الله إن حرب الجماعة مع إسرائيل دخلت مرحلة جديدة وتعهد "بالغضب والانتقام على جميع الجبهات".

في هذه الأثناء، قُتل القيادي في حركة حماس إسماعيل هنية في إيران يوم الأربعاء في هجوم حمّل النظام الإسلامي إسرائيل المسؤولية عنه، ولم تعلن مسؤوليته عنه. وبغض النظر عن ذلك، تعهد المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالانتقام من إسرائيل، وورد أنه أمر بتوجيه ضربة مباشرة إلى البلاد.