إيلاف من تل أبيب: أكد الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارة في مدينة غزة أمس أدت إلى مقتل مراسل قناة الجزيرة إسماعيل الغول، قائلا إنه كان عضوا في قوة النخبة التابعة لحماس والتي شاركت في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر).

بالإضافة إلى مشاركته في المذبحة التي وقعت في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، قام الغول أيضا بإرشاد نشطاء الإرهاب الآخرين حول كيفية تصوير وتوزيع مقاطع فيديو للهجمات على القوات الإسرائيلية، وفقا للجيش، والذي نقل بيانه موقع "تايمز أوف إسرائيل".

ويقول الجيش الإسرائيلي: "إن هذا النشاط هو جزء لا يتجزأ من النشاط العسكري للمنظمة الإرهابية، والجيش الإسرائيلي والشاباك يبذلان قصارى جهدهما لمهاجمة والقضاء على الإرهابيين الذين شاركوا في مذبحة 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وسيواصلان القيام بذلك".

يذكر أن الغارة الجوية الإسرائيلية أدت كذلك إلى مقتل مصور الجزيرة رامي الريفي.