الضفة الغربية: طفت أجواء من الغليان والتوتر في الضفة الغربية، الثلاثاء.

فقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والهلال الأحمر الفلسطيني مقتل 9 فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية خلال توغل في الضفة الغربية، فيما أصيب أكثر من 10 أشخاص بجروح، وفق فرانس برس.

وأوضحت الوزارة ومقرها رام الله، أن 4 فلسطينيين قتلوا في بلدة عقابا قضاء طوباس شمال شرقي الضفة الغربية.

من جهتها، أكدت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها نقلت 5 قتلى حتى اللحظة جراء قصف إسرائيل مركبتين بالحي الشرقي في مدينة جنين شمال الضفة.

في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته ضربت "خلايا مسلحة" في منطقة جنين، حسب قوله.

طعن في حاجز الأنفاق

بالتزامن، أفادت مصادر بإصابة مجندة إسرائيلية بحادث طعن في حاجز الأنفاق جنوب الضفة.

فيما لفتت إلى إصابة المشتبه بتنفيذه حادث الطعن.

يذكر أنه منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023، قُتل ما لا يقل عن 603 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية، وفقاً لإحصاء لفرانس برس استناداً إلى أرقام وزارة الصحة الفلسطينية.