تل أبيب: بعد غارات إسرائيلية استهدفت منزلاً في جنوب لبنان وأدت إلى مقتل 5 من عناصر حزب الله، أفادت مصادر، اليوم الثلاثاء، بوقوع هجوم بالمسيرات قرب عكا ونهاريا في شمال إسرائيل.

كما أعلنت عن إصابة مباشرة لسيارة في نهاريا في شمال إسرائيل بواسطة مسيرة.

وأفادت المصادر بمقتل إسرائيلي جراء الهجوم بالمسيرات على نهاريا.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني في بيان شن هجوم بسرب من المسيرات على أهداف عسكرية قرب عكا بإسرائيل.

ونهاريا تبعد نحو 11 كلم عن الحدود اللبنانية، وعكا تبعد نحو 20 كلم.

وأعلنت إسرائيل، أمس الاثنين، اعتراض طائرتين مسيّرتين، إحداهما في المجال البحري قبالة سواحل نهاريا، بالإضافة إلى عدد من الصواريخ أُطلقت من لبنان.

رفع حالة التأهب

ورفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب على الحدود مع لبنان (شمال)، ويترقب منذ أيام ردا انتقاميا من "حزب الله" على اغتيال تل أبيب القيادي العسكري البارز بالحزب فؤاد شكر في بيروت الثلاثاء.

وقال الجيش الإسرائيلي: "اعترضنا هدفا جويا مشبوها عبَر من لبنان إلى منطقة ميتولا (المطلة)".

كما أضاف: "تزامنا مع ذلك، تم اعتراض هدف جوي آخر رُصد في المجال البحري قبالة سواحل نهاريا، حيث لم يتم تفعيل إنذار بموجب السياسة المتبعة".

وحسب الجيش، رصدت قواته "مسلحون شغلوا مسيّرة في منطقة ميس الجبل اللبنانية، فهاجمت طائرة إسرائيلية أعضاء الخلية وقضت عليهم".

ووفق القناة "12" الإسرائيلية "جرى رصد إطلاق 5 صواريخ من لبنان على بلدة زرعيت القريبة من الحدود اللبنانية، دون إصابات".

تصعيد على الحدود

ويتبادل الحزب وإسرائيل إطلاق النار عبر الحدود منذ بدء الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر.

ومنذ بدء التصعيد، يعلن حزب الله استهداف مواقع عسكرية وتجمعات للجنود في بلدات بشمال إسرائيل، بينما تؤكد إسرائيل شنّ عمليات قصف جوي ومدفعي تطال "بنى تحتية" للحزب.

وقتل 554 شخصاً على الأقلّ في لبنان، بينهم 360 مقاتلاً من الحزب و116 مدنيا على الأقل، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس، استناداً الى السلطات اللبنانية وبيانات حزب الله.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية مقتل 22 عسكرياً و25 مدنياً.