واشنطن: سيقوم الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته الرئيس كامالا هاريس الأسبوع المقبل بأول رحلة لهما معاً منذ أن أنهى بايدن ترشيحه وحملت هاريس لواء الحزب الديمقراطي.

أعلن البيت الأبيض صباح الجمعة أن بايدن وهاريس سيتوجهان إلى ولاية ماريلاند في 15 آب (أغسطس) لعقد اجتماع "لمناقشة التقدم الذي يحرزونه لخفض التكاليف على الشعب الأميركي". لم يكشف عن الموقع حيث سيعقد الاجتماع أو مزيد من التفاصيل حول الرحلة.

ظهر بايدن وهاريس معاً لفترة وجيزة منذ أن أنهى الرئيس محاولته إعادة انتخابه في 21 تموز (يوليو)، بما في ذلك رحلة إلى قاعدة أندروز المشتركة الأسبوع الماضي للترحيب بعودة مواطنين أميركيين كانوا محتجزين في روسيا. كما شاركا أيضاً في اجتماع غرفة العمليات معاً في وقت سابق من هذا الأسبوع لمناقشة الوضع في الشرق الأوسط وتناولا الغداء معاً.

في سياق آخر، أظهر استطلاع أجرته إبسوس ونُشر أمس الخميس أن مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة كاملا هاريس تتفوق على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بنسبة 42 بالمئة مقابل 37 بالمئة.

ووسعت هاريس تقدمها منذ استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في 22 و23 تموز (يوليو) وأظهر تفوقها بنسبة 37 بالمئة مقابل 34 بالمئة لصالح ترامب.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي شمل 2045 أميركيا ممن لهم حق التصويت على مستوى البلاد وأجري في الفترة من الثاني إلى السابع من آب (أغسطس) أن 4 بالمئة من المشاركين أيدوا المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور مقارنة بـ10 بالمئة في تموز (يوليو).

ودخلت هاريس السباق الانتخابي في 21 تموز (يوليو) عندما انسحب الرئيس جو بايدن (81 عاماً) ودعم ترشحها بعد أداء كارثي في مناظرة أمام ترامب في 27 حزيران (يونيو).