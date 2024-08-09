قالت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية إنها ستستضيف المناظرة الأولى بين المرشحين الرئاسيين دونالد ترامب وكامالا هاريس في العاشر من سبتمبر/أيلول.

وأكدت الشبكة هذه المواجهة في منشور على إكس، المعروف سابقاً باسم تويتر، بعد أن قال ترامب يوم الخميس إنه سيكون منفتحاً على مناظرة منافسته الديمقراطية عدة مرات قبل انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال ترامب: "نعتقد أنه ينبغي علينا إجراء ثلاث مناظرات"، مقترحاً مناظرتين إضافيتين على أن تستضيفهما فوكس نيوز وإن بي سي على التوالي.

وأكدت هاريس أنها ستعقد مناظرة "إيه بي سي" أثناء وجودها في ميشيغان يوم الخميس، وقالت لاحقاً إنها ستكون منفتحة على المزيد من المناظرات.

وقالت الشبكة إن المناظرة سيديرها ديفيد موير، المذيع ومدير تحرير البرنامج الإخباري "وورلد نيوز تونايت" أو "أخبار العالم الليلة"، ولينسي ديفيس، المذيعة في البرنامج التحليلي "إيه بي سي نيوز لايف برايم".

وقالت هاريس في فعالية أقيمت في ديترويت: "أتطلع إلى مناظرة دونالد ترامب، ولدينا موعد في العاشر من سبتمبر. سمعت أنه ملتزم بذلك أخيراً وأنا أتطلع إلى ذلك".

وناظر ترامب، المرشح الجمهوري، الرئيس الحالي جو بايدن مرة واحدة في يونيو/حزيران.

وكان من المقرر أن يلتقيا في مناظرة جديدة في العاشر من سبتمبر/أيلول، لكنّ بايدن انسحب من السباق الرئاسي بعد أداء كارثي ضد ترامب في المناظرة التلفزيونية، الأمر الذي مهد الطريق أمام هاريس لتصبح المرشحة الديمقراطية.

Getty Images الرئيس الأمريكي جو بايدن (يمين) والمرشح الرئاسي الجمهوري، والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في المناظرة بشبكة سي إن إن في 27 يونيو/حزيران 2024 في أتلانتا، بولاية جورجيا

وقد وضع تأكيد المناظرة على قناة "إيه بي سي" حداً للتلاسن بين حملتي ترامب وهاريس بسبب تلك المواجهة المرتقبة، بعد قرار بايدن مغادرة السباق.

وكان ترامب قد أبدى رغبته سابقاً في مناظرة تستضيفها شبكة فوكس نيوز المحافظة، قائلاً إنها ستقام في بنسلفانيا، "في منطقة سيُجرى تحديدها".

وكانت حملة هاريس قد أكدت أنها لا تزال ترغب في مناظرة ترامب في العاشر من سبتمبر/أيلول.

وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس في منتجعه "مار إيه لاغو"، قال ترامب أيضاً إنه يرغب في مناظرة هاريس مرتين إضافيتين، في الرابع من سبتمبر/أيلول على قناة فوكس نيوز، وفي 25 سبتمبر/أيلول على قناة إن بي سي.

وقال ترامب إن شبكة سي بي إس ستستضيف مناظرة بين المرشحين لمنصب نائب الرئيس الجمهوري جيه دي فانس والديمقراطي تيم والز.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إن بي سي نيوز تجري مناقشات مع كلتا الحملتين حول مناظرة محتملة هذا الخريف.

وقالت قناة فوكس نيوز إنها أرسلت خطابات رسمية إلى الحملتين الشهر الماضي، تقترح مناظرة في سبتمبر/أيلول في بنسلفانيا، على الرغم من أن حملة هاريس قالت يوم الخميس إن "ترامب يجب أن يظهر" في مناظرة إيه بي سي قبل تأكيد أي مواجهات أخرى.

كما انتقد ترامب هاريس لعدم إجابتها على أسئلة المراسلين أو إجراء مقابلة، منذ أن أصبحت المرشحة الديمقراطية المحتملة قبل أكثر من أسبوعين، ووصفها بأنها منافس "كُفء بالكاد" منتقداً ذكاءها.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس، أخبرت هاريس الصحفيين أنها طلبت من فريقها "تحديد موعد للمقابلة" قبل نهاية الشهر.

Getty Images المرشحة الديمقراطية للرئاسة، والنائبة الحالية للرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، والمرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس، وحاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز خلال فعالية انتخابية في 6 أغسطس/آب 2024 في فيلادلفيا، بولاية بنسلفانيا

وتأتي الفعالية التي أقيمت في حضور ترامب لمدة ساعة، وسط تقارير تفيد بأن حملته تشعر بضغوط من الديمقراطيين، الذين تملّكتهم حماسة جديدة تحت قيادة هاريس، وباتوا يهيمنون على عناوين الأخبار.

وتشير استطلاعات الرأي الوطنية وفي الولايات المتأرجحة إلى أن حملتها تُحرز تقدماً في الأيام الأخيرة، على الرغم من أن السباق إلى البيت الأبيض لا يزال متقارباً بين المتنافسين.

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ونفى الرئيس السابق أنه "أعاد تقييم" حملته لتحدي هاريس بدلاً من بايدن، وبدا منزعجاً عندما سُئل عن الجمهور الذي تجتذبه هاريس في الفعاليات الانتخابية.

وقال: "أوه، امنحوني استراحة"، في إشارة إلى أن الحشود في حضوره كانت أكبر من تلك الموجودة في حضورها.

ويعد مؤتمره الصحفي الذي عقده الخميس، الأول منذ عدة أشهر، حيث ركزت حملته في السابق على عقد فعاليات في جميع أنحاء البلاد.

كما أشاد ترامب بزميله في الترشح فانس، الذي تعرض مؤخراً لانتقادات بسبب التعليقات التي أدلى بها في عام 2021 ،عندما قال إن من ليس لديه أطفال لا ينبغي أن يمسك بزمام البلاد، وإن النساء بلا أطفال "بائسات" و"سيدات قطط محرومات".

وقال ترامب "يجب أن أخبركم أن جيه دي فانس قد كثف جهوده بحق، إنه يقوم بعمل رائع!".

كما استهدف سجل هاريس في مجال الهجرة والاقتصاد.

وكرر اعتقاده بأن رؤساء الولايات المتحدة ينبغي أن يكون لديهم رأي في أسعار الفائدة والسياسة النقدية، وهو انحراف عن الممارسة القديمة المتمثلة في إشراف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الهيئة المستقلة، على هذه الأمور.

كما أكد على أولوياته في خفض التضخم ومعدلات الجريمة، وتعزيز الجيش.

وتحدثت هاريس يوم الخميس أمام اتحاد عمال صناعة السيارات في ديترويت، وشكرت النقابة على تأييدها.

وقالت إن هناك "89 يوماً لإنجاز هذا الأمر" قبل الانتخابات.