إيلاف من لندن: في الذكرى الرابعة للانتخابات الرئاسية المزورة صدر بيان غربي مشترك أكد التضامن مع شعب بيلاروسيا الشجاع في مواجهة القمع المستمر من جانب نظام لوكاشينكو.

وقالت الولايات المتحدةة وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي: بعد مرور أربع سنوات على الانتخابات الرئاسية المزورة لعام 2020 والحملة المروعة على حقوق الإنسان في بيلاروسيا، تتضامن الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي مع شعب بيلاروسيا الذي، على الرغم من القمع المستمر من قبل نظام لوكاشينكو، ضغط سلميًا وشجاعة من أجل التغيير الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان والإفراج عن جميع السجناء السياسيين. نؤكد أن العقوبات التي أعلنا عنها مؤخرًا تمثل جهدًا منسقًا ومتعدد الأطراف لتعزيز المساءلة عن نظام لوكاشينكو.

ودعا البيان السلطات البيلاروسية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن ما يقرب من 1400 سجين سياسي محتجزين في السجون البيلاروسية. وسوف نواصل النظر في خياراتنا، بما في ذلك فرض عقوبات إضافية، لمحاسبة أولئك الذين يمكّنون نظام لوكاشينكو من قمع الديمقراطية في بيلاروسيا.

وختم البيان الغربي المشترك قائلا: وسوف نواصل أيضًا اتخاذ خطوات ذات مغزى لكشف وقطع تدفق الدعم والمكونات الحيوية عبر بيلاروسيا والتي تغذي الحرب غير المبررة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، مع الحفاظ على دعمنا للشعب البيلاروسي.