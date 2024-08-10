موسكو: تعهد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في تصريح ناري جديد، بأن الدبابات الروسية قد تصل إلى ساحة الجمهورية أمام مبنى الرايخستاغ في برلين، ردا على ظهور مدرعات ألمانية ضمن الوحدات الأوكرانية المتوغلة في مقاطعة كورسك الروسية.

وجاء رد ميدفيدف على مقال صحيفة "بيلد" الألمانية التي تحدثت فيه عن عودة الدبابات الألمانية إلى الأراضي الروسية بعد 80 عاما.

ووصف ميدفيديف المقال، الذي يتحدث "بكل فخر عن عودة الدبابات الألمانية إلى الأراضي الروسية" بأنه انتقامي.

وقال ميدفيديف على موقع "إكس": "رداً على ذلك، سنبذل قصارى جهدنا لكي تصل الدبابات الروسية الحديثة إلى ساحة الجمهورية (أمام مبنى الرايخستاغ في برلين)".

وفي السياق، نقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين أن روسيا فرضت إجراءات لمكافحة الإرهاب، في وقت مبكر اليوم السبت، في 3 مناطق حدودية مع أوكرانيا.

ونسبت الوكالات إلى حكام المناطق أو اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن هذه الإجراءات ستطبق على منطقة كورسك، حيث تؤكد موسكو أن قواتها تتصدى لتوغل أوكراني، ومنطقتي بيلغورود وبريانسك.

تدمير مدرعات

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن الإجراءات تشمل احتمال القيام بعمليات نزوح للسكان وفرض قيود على التنقل في مناطق محددة وتعزيز الأمن حول المواقع الحساسة والتنصت على المكالمات الهاتفية وغيرها من الاتصالات.

وإلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت مركبة مدرعة أوكرانية من طراز "ماكس برو" في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.

وجاء في بيان الوزارة، السبت: "خلال عمليات الاستطلاع في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، رصد الجنود الروس مركبة مدرعة أوكرانية من طراز "ماكس برو" أميركية الصنع.

بعد تحليل البيانات الاستخباراتية المستلمة، تم اتخاذ قرار بتدمير المدرعة الأوكرانية. ونتيجةً لضربة دقيقة من قبل مشغلي طائرة مسيرة "إف بي في" معززة بالواقع الافتراضي، تم تدمير المدرعة المستهدفة".