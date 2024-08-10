إيلاف من برلين: كانت ألمانيا وحلفاء أوكرانيا مترددين في السماح لأوكرانيا بضرب روسيا، لكن الهجوم الأخير يؤكد أن هناك تغييرا في السياسة، وفقا لما نشرته "بوليتيكو" السبت.

وقال رئيس لجنة الدفاع ذات النفوذ في البوندستاغ (مجلس النواب الألماني الاتحادي) لوسائل الإعلام الألمانية إن أوكرانيا حرة في استخدام "جميع المعدات والآليات العسكرية" المتبرع بها، بما في ذلك الدبابات القتالية الألمانية الصنع من طراز ليوبارد 2.

ومع توسيع أوكرانيا لهجماتها داخل روسيا، ليس هناك ما يشير إلى أن حلفاء البلاد الغربيين، المترددين أحياناً، يمارسون ضغوطاً على كييف للتخفيف من حدة هجماتها.

ويشمل ذلك ألمانيا، الحليف الذي غالباً ما كان متردداً في المخاطرة باستفزاز الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، خاصة عندما يتعلق الأمر بتزويد الأوكرانيين بالأسلحة التي يمكنهم استخدامها لمهاجمة روسيا، لكن لم تكن هناك أضواء حمراء وامضة من برلين بشأن التوغل الذي حدث هذا الأسبوع في روسيا.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية لصحيفة بوليتيكو : "لأوكرانيا الحق في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في القانون الدولي، وهذا لا يقتصر على أراضيها."

وقد قدم العديد من السياسيين في المعارضة المحافظة في ألمانيا المزيد من الدعم الكامل للهجوم الأوكراني - واستخدام الأسلحة الألمانية على الأراضي الروسية.

وقال رودريش كيسفيتر، أحد كبار المشرعين من الحزب الديمقراطي المسيحي، لصحيفة بوليتيكو إنه من المشروع تمامًا ضرب "مناطق التجمع" داخل روسيا بأسلحة تبرعت بها ألمانيا.

وقال كيسويتر: "لا يتم طرح مسألة ما إذا كانت هناك أسلحة غربية، لأنه بعد تسليمها، تصبح أسلحة أوكرانية".

وامتنع المستشار الألماني أولاف شولتز حتى الآن عن قطع إجازته الصيفية ليقول أي شيء عن التوغل.

ولطالما سعى شولتز إلى السير على خط رفيع، حيث روج للدعم العسكري القوي الذي تقدمه ألمانيا لأوكرانيا، بينما صور نفسه أمام قاعدة حزبه الديمقراطي الاشتراكي على أنه " مستشار السلام " - وهو الزعيم الذي يعرف كيفية منع الحرب من الخروج عن نطاق السيطرة.

ولهذا السبب، تحرك دائمًا تقريبًا مع الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بالمساعدة لأوكرانيا في كل شيء بدءًا من الدبابات القتالية وحتى أنظمة الدفاع الجوي. لكن بعض الأسلحة أثبتت أنها أكثر من أن يبتلعها شولتز: فهو يواصل مقاومة تسليم صواريخ توروس بعيدة المدى إلى كييف على الرغم من الضغوط القوية من أوكرانيا ومن الأعضاء الآخرين في ائتلافه الحاكم - الحزب الديمقراطي الحر. والخضر.

موافقة على ضرب الأراضي الروسية

غيرت برلين وواشنطن سياستهما بشأن ضرب الأراضي الروسية في أيار (مايو) ردا على الهجوم الروسي على مدينة خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية في ذلك الوقت إن أوكرانيا "لها الحق، الذي يكفله القانون الدولي، في الدفاع عن نفسها ضد هذه الهجمات".

لقد صيغت موافقة واشنطن بعناية شديدة واقتصرت على المناطق القريبة من خاركيف. وهذه ليست نفس المنطقة التي تصاعدت فيها القوات الأوكرانية عبر الحدود هذا الأسبوع، حيث توغلت في بعض الأماكن مسافة 50 كيلومترًا تقريبًا داخل روسيا، لكن الولايات المتحدة لا تبدي أهمية كبيرة بشأن التوغل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر الخميس : "من الواضح أننا ندعم بقوة جهود أوكرانيا للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي"، مضيفًا: "السياسة التي أعلنا عنها هي السماح لأوكرانيا بالرد على الهجمات القادمة من الحدود الروسية مباشرة. ونعم". وفي المنطقة التي يعملون فيها حاليًا عبر الحدود الروسية، شهدنا هجمات تأتي من هناك".

وبالمثل، قلل البنتاغون من المخاوف من أن يؤدي التوغل إلى تصعيد الصراع.

هجوم يتفق مع سياستنا ولكن!

وقالت المتحدثة سابرينا سينغ للصحفيين يوم الخميس إن هذه الخطوة "تتفق مع سياستنا" بشأن ما يمكن لأوكرانيا أن تفعله وما لا يمكنها فعله بالأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة، على الرغم من أنها أضافت "نحن لا ندعم الهجمات بعيدة المدى على روسيا".

وأضافت: "بينما يرون هجمات قادمة عبر الحدود، عليهم أن يكونوا قادرين على امتلاك القدرات اللازمة للرد، سنواصل دعم أوكرانيا بالقدرات والأنظمة التي تحتاجها، لا نشعر أن هذا تصعيدي بأي شكل من الأشكال. أوكرانيا تفعل ما يتعين عليها القيام به لتحقيق النجاح في ساحة المعركة".

ليس من الواضح بعد ما هي أهداف أوكرانيا على المدى الطويل من الهجوم الحالي، أو ما إذا كان بإمكانها الاحتفاظ بالأراضي التي استولت عليها.

جثثت وشاحنات روسية محترقة

بعد أربعة أيام من إرسال كييف قوات إلى منطقة كورسك الروسية، لا توجد إشارة وشيكة على انتهاء القتال. وتم تدمير رتل روسي كان في طريقه للتعامل مع التوغل الأوكراني، وأظهرت مقاطع فيديو روسية جثثًا وشاحنات محترقة.

علاوة على ذلك، في الساعات الأولى من يوم الجمعة، شنت أوكرانيا هجومًا كبيرًا بطائرات بدون طيار على البنية التحتية في جميع أنحاء منطقة ليبيتسك، في عمق روسيا، وضربت قاعدة جوية رئيسية.

وأصدر الجيش الروسي بيانا يوم الجمعة قال فيه: "تم إحباط محاولات وحدات أوكرانية فردية للاختراق في عمق الأراضي في اتجاه كورسك".

وامتنعت كييف حتى الآن عن التعليق على العملية، رغم أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي قال يوم الخميس : "روسيا جلبت الحرب إلى أرضنا، وعليها أن تشعر بما فعلته".

الأسلحة الألمانية

وتتزايد الأدلة على أن أوكرانيا تستخدم الأسلحة المتبرع بها في هجومها، واستشهدت صحيفة بيلد الألمانية، الخميس، بصور كاميرات المراقبة في تقرير يفيد بأن مركبات المشاة القتالية ماردر التي قدمتها ألمانيا كانت في روسيا. وتقول برلين إنها أرسلت 120 مركبة. لكن متحدثًا باسم الحكومة الألمانية قال يوم الجمعة إن الحكومة ليس لديها معلومات خاصة حول استخدام الأسلحة الألمانية في الأعمال الحالية.

صرح رئيس لجنة الدفاع ذات النفوذ في البوندستاغ، ماركوس فابر، وعضو الحزب الديمقراطي الحر، لوسائل الإعلام الألمانية أن أوكرانيا لها الحرية في استخدام "جميع المواد" التي تم التبرع بها، بما في ذلك الدبابات القتالية الألمانية الصنع من طراز ليوبارد 2 - والتي تم منح 58 منها من قبل الحكومة الألمانية.

وأضاف على وسائل التواصل الاجتماعي أن "هجوم أوكرانيا على كورسك مشروع تماما وله معنى عسكري" . "لا يسعنا إلا أن نتمنى كل النجاح للأوكرانيين."

لكن الائتلاف الحاكم غالبا ما يكون منقسما بشأن هذه القضية، حيث يبدو الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر أكثر تشددا، في حين أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة شولتس أكثر حذرا من إثارة غضب موسكو.