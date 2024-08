إيلاف من بيروت: في لحظات دراماتيكية على ارتفاع آلاف الأقدام، اضطرت طائرة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، إلى تغيير مسارها بشكل مفاجئ بسبب مشكلة ميكانيكية خلال رحلتها إلى ولاية مونتانا، ما أجبرها على الهبوط الاضطراري في مطار بوزمان القريب. رغم هذه اللحظات الحرجة، هبطت الطائرة بسلام ودون وقوع أي حادث يُذكر، كما أكدت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن مصدر في طاقم العمل بالمطار.

