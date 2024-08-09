إيلاف من بيروت: في لحظات دراماتيكية على ارتفاع آلاف الأقدام، اضطرت طائرة المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، إلى تغيير مسارها بشكل مفاجئ بسبب مشكلة ميكانيكية خلال رحلتها إلى ولاية مونتانا، ما أجبرها على الهبوط الاضطراري في مطار بوزمان القريب. رغم هذه اللحظات الحرجة، هبطت الطائرة بسلام ودون وقوع أي حادث يُذكر، كما أكدت وكالة "أسوشيتد برس" نقلاً عن مصدر في طاقم العمل بالمطار.

THANK GOODNESS!!



President Trump's plane was forced to make an emergency landing in Billings, Montana due to a mechanical issue.



pic.twitter.com/A0ZFGL0jY0 — Graham Allen (@GrahamAllen_1) August 9, 2024

كان الرئيس الأميركي السابق، والمرشح الجمهوري الحالي، في طريقه لحضور تجمع انتخابي هام مساء الجمعة لدعم مرشح مجلس الشيوخ الجمهوري، تيم شيهي، الذي يواجه معركة انتخابية شديدة التنافس ضد السيناتور الديمقراطي جون تيستر. لكن رحلة ترامب شهدت تحدياً غير متوقع، لم يؤثر على مسار حملته الانتخابية المستمرة.

بعد الهبوط بسلام، نشرت حملة ترامب مقطع فيديو له من داخل الطائرة، حيث ظهر ترامب في معنويات عالية، معبراً عن سعادته بوجوده في مونتانا، دون أن يذكر الحادثة الطارئة. في الفيديو، قال ترامب: "لقد هبطت للتو في مكان جميل حقاً، مونتانا. أنت فقط تنظر إلى الأسفل وهذه هي الطريقة التي من المفترض أن تكون. ولكننا نحظى بتصنيف عالٍ جداً في مونتانا، ولدينا شعبية كبيرة. أنا أحبهم، وهم يحبونني."وعلى عكس المقصورة الداخلية الفاخرة لطائرة ترامب الشخصية، فإن طائرة 737 تتميز بتصميم داخلي اقتصادي بالكامل، ومن المتوقع أن يستخدمها فانس وآخرون مرتبطون بالحملة الانتخابية في الغالب.

لم توضح حتى الساعة تفاصيل المشكلة الميكانيكية التي أجبرت طائرة ترامب على الهبوط على بعد 140 ميلاً تقريباً شرق وجهتها المقصودة .

تمثل زيارة ترامب إلى مونتانا أول تجمع انتخابي له في أسبوع شهد قيام كل من نائبة الرئيس كامالا هاريس وحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز بعدة محطات انتخابية في الولايات المتأرجحة.

حتى يوم الجمعة، كان الرئيس السابق قد بقي في منزله في جنوب فلوريدا، تاركًا الحملة الانتخابية لفانس، الذي عكس إلى حد كبير الديمقراطيين.

وقد شاركت مساعدة حملة ترامب الانتخابية مارجو مارتن مقطع فيديو للرئيس السابق داخل الطائرة يبدو أنه التُقط بعد هبوطه في بيلينغز مباشرةً على موقع تويتر. لم يأتِ ترامب على ذكر الإشكال الذي واجهته طائرته في الفيديو، وبدلاً من ذلك أشاد برحلته وحملته الانتخابية لعام 2024.

🚨 Message from President @realDonaldTrump



Wheels down in MONTANA! pic.twitter.com/F46PfztnAp — Margo Martin (@margommartin) August 9, 2024

الطائرة التي كانت تقل ترامب هي "ترامب فورس وان"، من طراز بوينغ 757-200، وهي الطائرة التي يستخدمها الرئيس السابق في تنقلاته الشخصية وفي فعاليات حملته الانتخابية منذ عام 2016. رغم قدمها، حيث صُنعت في عام 1991، إلا أنها تظل جزءاً أساسياً من استراتيجية ترامب الانتخابية.

في الشهر الماضي، كشف ترامب عن طائرة جديدة من طراز 737-800، تحمل شعار "ترامب/فانس"، وهي طائرة أقل فخامة مقارنة بالطائرة الشخصية لترامب، مع تصميم داخلي اقتصادي بالكامل، مخصصة للاستخدام في الحملة الانتخابية الحالية، وتحديداً لنائبه المختار، جيه دي فانس، وآخرين من أعضاء الحملة.

ورغم عدم توضيح تفاصيل المشكلة الميكانيكية التي تسببت في الهبوط الاضطراري، إلا أن الهبوط جاء على بعد 140 ميلاً تقريباً شرق وجهة الطائرة الأصلية. هذه الحادثة تزامنت مع أول تجمع انتخابي لترامب في أسبوع، بعد فترة من النشاط المكثف لنائبة الرئيس كامالا هاريس وحاكم ولاية مينيسوتا تيم والز في الولايات المتأرجحة.

حتى يوم الجمعة، كان ترامب قد بقي في منزله بجنوب فلوريدا، بينما قاد فانس معظم فعاليات الحملة الانتخابية، مما أتاح للديمقراطيين فرصة للتقدم. ومع ذلك، تظهر حادثة الهبوط الاضطراري أن ترامب عازم على مواجهة التحديات واستكمال حملته نحو البيت الأبيض.