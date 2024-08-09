إيلاف من لندن: في تصعيد حربه الكلامية ضد رئيس الوزراء البريطاني، أعاد ملياردير التكنولوجيا إيلون ماسك نشر تغريدة مسيئة محذوفة لنائب حزب العمال.

وكان إيلون ماسك اشتبك مع السير كير ستارمر على مدار الأسبوع الماضي بعد أن اتهم رئيس الوزراء منصات التواصل الاجتماعي بالسماح بانتشار ادعاءات كاذبة أدت إلى أعمال شغب.

وألقى رئيس الوزراء باللوم على شركات وسائل التواصل الاجتماعي للسماح بانتشار ادعاءات كاذبة بأن المشتبه به في طعن ساوثبورت كان طالب لجوء - مما أدى إلى أعمال شغب في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

وأعرب الملياردير الأميركي، الذي أعلن حرية التعبير كهدف رئيسي لاستحواذه على تويتر، الذي أعاد تسميته بـ X، عن عدم تصديقه أن الأشخاص الذين يحرضون على العنف عبر الإنترنت يتعرضون للملاحقة القضائية في المملكة المتحدة.

اعتذار النائبة العمالية

واعتذرت النائبة العمالية المنتخبة حديثًا لورين إدواردز يوم الخميس بعد ظهور سلسلة من التغريدات المسيئة منذ أكثر من عقد من الزمان.

وقالت إنها ارتكبت "خطأً كبيرًا في الحكم" وهي "تأسف عليه بشدة"، لكنها لم تذكر بشكل مباشر المنشورات التي كانت تقصدها.

وكان تم تداول لقطات شاشة غير مؤكدة للتغريدات المحذوفة منذ ذلك الحين على الإنترنت.

تغريدة 2009

واليوم الجمعة، أعاد ماسك نشر لقطة شاشة من مستخدم آخر على X لإحدى التغريدات المحذوفة من يونيو 2009، إلى جانب اعتذار السيدة إدواردز.

وتقول تغريدة النائبة العمالية: "أريد هؤلاء الأوغاد الإستونيين اللعينين خارج شقتي الآن!".

وفي حين لم يعلق ماسك الذي لديه 193.4 مليون متابع، شاهد الملايين المنشور الخاص بتغريدة النائبة بسرعة، وأعاد الآلاف نشره وعلقوا عليه.

وأثار منشور ماسك انتقادات للسيدة إدواردز من جميع أنحاء العالم، حيث قال الكثيرون إنه يجب تعليقها وقال آخرون إنه يجب اعتقالها. وقال أحد المستخدمين: "التصيد على الإنترنت أمر مزعج للغاية".

إدواردز تحذف حسابها

ويبدو أن السيدة إدواردز حذفت حسابها على موقع X يوم الجمعة، بعد نشر اعتذارها في اليوم السابق.

وأكد السير كير وجهة نظره بشأن أولئك الذين يحرضون على العنف عبر الإنترنت.

وقال: "هذه ليست منطقة خالية من القانون. وأعتقد أن هذا واضح من الملاحقات القضائية والحكم الصادر اليوم على السلوك عبر الإنترنت".

واضاف ستارمر: "هذا تذكير للجميع بأنه سواء كنت متورطًا بشكل مباشر أو عن بُعد، فأنت مذنب وستتم محاكمتك إذا خالفت القانون".

يذكر أنه بين عامي 2008 و2013، عملت السيدة إدواردز المولودة في أستراليا كباحثة برلمانية لأعضاء البرلمان من حزب العمال بما في ذلك باربرا كيلي وتيريزا بيرس وليزا ناندي.

اعتذار

وقالت السيدة إدواردز يوم الخميس: "لقد علمت مؤخرًا بعدد صغير من التغريدات التي نشرتها على تويتر منذ أكثر من عقد من الزمان، والتي أشعر الآن بالأسف الشديد عليها. لقد كان خطأً كبيرًا في الحكم من جانبي، وأنا أعتذر بكل إخلاص".

وقالت: "منذ أن أصبحت مستشارًا محليًا ومؤخرًا عضوًا في البرلمان، رأيت بنفسي أهمية جمع المجتمعات والعمل بالتسامح واحترام الجميع في مجتمعنا".

وتابعت النائبة العمالية: "أتعهد باستخدام منصتي لمواصلة هذا العمل المهم وتكريس نفسي لخدمة جميع سكان روتشستر وسترود."

وكان تم انتخاب السيدة إدواردز كعضو في البرلمان في الانتخابات العامة في يوليو 2024، بأغلبية 15403 صوتًا، وبذلك أطاحت بالنائب المحافظ كيلي تولهورست، الذي مثل دائرة كينت منذ عام 2015.