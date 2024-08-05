إيلاف من لندن: انتقد 10 داونينغ ستريت، إيلون ماسك بسبب منشوره على منصة X عن الحرب الأهلية الحتمية على وقع تداعيات أعمال الشغب التي تشهدها بريطانيا راهنا.

ونشر إيلون ماسك، مالك شركة X (تويتر سابقا) "الحرب الأهلية حتمية" ردًا على شخص يلقي باللوم على الهجرة والحدود المفتوحة في الفوضى في بريطانيا، في أعمال الشغب.

وعند سؤاله عن كلام ماسك، قال مقر رئاسة الحكومة البريطانية: "لا يوجد مبرر" لمثل هذه التعليقات. وقال إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي "يمكنها أن تفعل المزيد"

وأضاف المتحدث بأن الحكومة تعمل مع منصات التواصل الاجتماعي لضمان إزالة المعلومات المضللة - ولكن يمكن فعل المزيد. وقال إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتحمل مسؤولية ضمان إزالة المعلومات المضللة، وستُحاسب.

وقال المتحدث: "ما رأيناه في هذا البلد هو بلطجة منظمة وعنيفة ليس لها مكان سواء في شوارعنا أو عبر الإنترنت".

يذكر أن شركة وسائل التواصل الاجتماعي العملاقة X ومحتواها وبعض مستخدميها خضعت لتدقيق متزايد منذ استحواذ ماسك عليها في أواخر عام 2022.

معزز صاروخي

وفي وقت سابق، قالت وزيرة الداخلية إيفات كوبر إن وسائل التواصل الاجتماعي عملت كـ "معزز صاروخي" لتنظيم أعمال الشغب في بريطانيا

وقالت إن شركات وسائل التواصل الاجتماعي يجب أن "تتحمل بعض المسؤولية" بعد الاحتجاجات العنيفة في المملكة المتحدة.

وتعهدت كوبر بأن "العدالة السريعة" سوف تطبق على البلطجية الذين ارتكبوا أعمال شغب في سلسلة من المدن والبلدات، وأنهم "سيدفعون الثمن" على أفعالهم.