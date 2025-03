إيلاف من واشنطن: كشف ميكروفون مفتوح تفاصيل حديث جرى بين نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس ورئيس مجلس النواب مايك جونسون، الثلاثاء، حيث تحدثا بمناسبة أول خطاب يلقيه الرئيس دونالد ترامب أمام الكونغرس في ولايته الثانية، والذي استمر قرابة الـ100 دقيقة.

ووقف رئيس مجلس النواب ونائب الرئيس في مقدمة الكونغرس وتحدثا لبضع دقائق بالهمس، لكن تم تسجيل جزء من حديثهما عبر الميكروفون المفتوح قبل وصول الرئيس من دون أن يلاحظا ذلك.

HOT MIC MOMENT:



VP J.D. Vance: "I think the speech is going to be great, but I don't know how you do this for 90 minutes."



House Speaker Mike Johnson: "The hardest thing was doing it during Biden when the speech was a stupid campaign speech." pic.twitter.com/aYwejBzHUk