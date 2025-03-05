إيلاف من بغداد: مشهدان مرا على العاصمة العراقية بغداد يفرق بينهما أقل من عامين ونصف احدهما لمتظاهرين غاضبين من ضعف الخدمات وتفشي الفساد وسوء الإدارة والآخر لمواطنين يتسابقون على الاحتفاء برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وتقبيله بينما يسير بينهم مستمعا لطلباتهم وملبيا رغباتهم في ليلة هادئة بدأ فيها السوداني جولة ميدانية من كورنيش الكرخ على ضفاف نهر دجلة.

ومنذ تشرين الأول (أكتوبر) 2022، انتفضت الحكومة العراقية برئاسة السوداني لنجدة "الزوراء" - احد الأسماء التاريخية لعاصمة العراق - وإقالتها من عثرتها التي استمرّت سنوات طويلة وذلك من خلال العمل على تحقيق طفرة سريعة حققت نقلة نوعية في بغداد استحقت بعدها الفوز بلقب عاصمة السياحة العربية.

وللبناء على هذا الإنجاز قررت الحكومة العراقية اخيرا توجيه الدعوة لشركة إسبانية متخصصة بمجال التطوير السياحي من أجل إنشاء المشاريع وبناء منشآت ومرافق سياحية وترفيهية جاذبة في العاصمة وعدد من المدن الأخرى.

كما تعمل الحكومة العراقية على إعادة تأهيل شارع الرشيد أقدم شارع في العاصمة بغداد، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة نبض بغداد بهدف تأهيل المناطق التاريخية في بغداد بالشكل الذي يليق بمكانتها، مع توفير الخدمات الأساسية للسائحين لتعزيز النشاط السياحي ودعم الاقتصاد الوطني.



وعمل السوداني على إنجاز عدد من المشاريع من بينها مشروع تطوير مداخل بغداد وإقامة وتطوير خمسة عشر جسرا أكثر من 15 جسراً ومجسراً في مداخل المدينة وإطلاق حملات تشجير ونصب منظومة للكاميرات لرفع مستوى الأمن فيها.



وأعلنت أمانة بغداد الاثنين الماضي عن تنفيذ 84 مشروعاً لتطوير شوارع العاصمة وتحسين البنى التحتية ، فيما حددت المشاريع المزمع إنجازها الشهر المقبل وخطة لإعادة تأهيل الشوارع الرئيسة والمناطق السكنية ومعالجة الاختناقات المرورية.



وقد اجتمع السوداني قبل جولته الميدانية بيومين بمحافظ بغداد عبد المطلب علي العلوي، ورئيس مجلس المحافظة عمار فرحان الحمداني ليستعرض الجهود والاجراءات الرامية لتحسين وتطوير مناطق اطراف العاصمة، وتنفيذ المشاريع المهمة فيها، وإيصال الخدمات لسكانها".



ووجّه السوداني الحكومة المحلية بمتابعة تنفيذ المشاريع التي تقع ضمن مسؤوليتها، ومنها مشاريع المجاري الاربعة؛ (سبع البور، ابو غريب، ناحية الوحدة، النهروان)، والمدن الجديدة، ومداخل العاصمة، والمستشفيات، والمدارس، والتاكيد على ضرورة الالتزام بالدقة والتوقيتات المحددة، حتى يلمس المواطن جهد الحكومة لتعزيز الثقة وتجديد العهد بعيدا عن أقوال لا تصاحبها أفعال.

واطلقت حكومة السوداني حزمة من المشاريع لفك الاختناقات المرورية تتكون الحزمة الأولى منها من 16 مشروعا، وقد تم افتتاح 6 مشاريع حتى الآن.

وعلى صعيد الإسكان أطلق السوداني في يناير كانون الثاني 2023 العمل في مشروع مدينة الجواهري السكنية الجديدة، في قضاء أبو غريب، غرب العاصمة بغداد، ويتابع باهتمام تنفيذ مشروع مدينة الصدر الجديدة، الذي يهدف من خلاله إلى احداث نقلة نوعية للإسكان الحضري في بغداد. كما أطلق الشهر الماضي الأعمال التنفيذية لمشروع تطوير مدينة الفرسان السكنية في منطقة النهروان، فضلا عن توزيع أراضي مخدومة بغرض الإسكان ضمن مشروع عملاق تبلغ مساحته 2500 دونم.

وتذهب حكومة السوداني باتجاه تطوير مطار بغداد وربما بناء مطار جديد للعاصمة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC حتى تتمكن من رفع الحظر الأوروبي المفروض على الرحلات ومن ثم تنشيط السياحة في العاصمة فضلا عن تقديم خدمة افضل للمسافرين وهو هدف عكسته الزيارات المتكررة السوداني للمطار منذ توليه منصبه.

ولا تتسع المساحة لسرد كل ما بذله السوداني من جهود حثيثة لإعادة بناء عاصمة الرشيد وتطويرها بعدما عانت لسنوات طويلة من انعدام الأمن وتردي الخدمات وتلكؤ المشاريع الخدمية، لكن صور زيارته الميدانية لشوارعها والتحامه بمواطنيها تسرد الأثر الذي تركه إخلاص رجل منهم في نفوسهم التواقة للتنمية.