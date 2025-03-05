إيلاف من واشنطن: عقب تبني القمة العربية غير العادية التي عقدت أمس في القاهرة، الخطة المصرية لغزة، أعلنت إسرائيل رفضها، معتبرة أنها لم تعالج حقيقة الوضع في القطاع الفلسطيني المدمر، ومؤكدة أن حركة حماس لا يمكن أن تبقى فيه.

لكن ماذا عن الموقف الأميركي؟

بدوره، أعلن البيت الأبيض رفضه للخطة المصرية قائلاً إنها لا تعالج الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بريان هيوز إن "الخطة الحالية لا تعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حالياً، ولا يمكن للسكان العيش فيها وسط الأنقاض والذخائر غير المنفجرة".

كما أضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال ملتزماً برؤيته لإعادة إعمار غزة "خالية من حماس"، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

لكنه شدد على أن الولايات المتحدة "تتطلع إلى مزيد من المحادثات" بشأن هذه القضية.

وكان ترامب تفادى في خطابه اليوم الأربعاء أمام الكونغرس الخوض في تفاصيل الملف الفلسطيني وغزة، مكتفيا بالقول إنه عازم على إعادة الأسرى، وإحلال السلام في الشرق الأوسط.



53 مليار دولار على مرحلتين

يشار إلى أن خطة مصر التي طرحت أمس على القمة العربية، قدرت قيمتها بـ 53 مليار دولار من أجل إعادة بناء غزة على مدى

خمس سنوات.

ونصت على مرحلتين لإعادة الإعمار، مقترحة إنشاء صندوق تحت إشراف دولي يضمن "كفاء التمويل" وكذلك "الشفافية والمراقبة".

التعافي المبكر

كما بينت أن مرحلة التعافي المبكر، كما سمّتها، تمتد على ستة أشهر بكلفة "قدرها 3 مليارات دولار يتم خلالها البدء في عمليات إزالة الركام من المحور المركزي (محور صلاح الدين) وباقي مناطق القطاع ... بالإضافة إلى توفير 200 ألف وحدة للسكن المؤقت سابقة التجهيز".

وخلال هذه المرحلة، يفترض إنشاء "سبعة مواقع تستوعب ما يربو على 1,5 مليون فرد على أن يتم تسكين الفلسطينيين في وحدات سكنية مؤقتة (حاويات)، تستوعب متوسط 6 أفراد".

كما نصت على "ترميم 60 ألف وحدة مدمّرة جزئيا بهدف استيعاب 360 ألف فرد عند الانتهاء من عملية الترميم".

مرحلة الإعمار

أما مرحلة إعادة الإعمار فقسمت إلى جزأين تمتد على أربع سنوات ونصف سنة. وبحسب الوثيقة، "يبلغ إجمالي الاحتياجات التمويلية للمرحلة (الأولى) 20 مليار دولار وتمتد حتى عام 2027 وتشمل إنشاء أعمال المرافق والشبكات والمباني الخدمية وإنشاء وحدات سكنية دائمة واستصلاح 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية".

في حين ستبلغ كلفة تمويل "المرحلة الثانية لإعادة الإعمار 30 مليار دولار وتمتد حتى عام 2030 وتشمل إنشاء مناطق صناعية وميناء صيد وميناء بحري ومطار".

من سيدير غزة؟

إلى ذلك، أشارت الخطة المصرية إلى أنه "جاري في الوقت الحالي، ولغرض إدارة المرحلة المقبلة وبقرار فلسطيني، تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، علما أنها ستكون لجنة مستقلة مكونة من تكنوقراط وشخصيات غير فصائلية، تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، وذلك تمهيدا لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة بشكل كامل لقطاع غزة".

ولتحقيق هذا الهدف، "تعمل مصر والأردن على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في قطاع غزة".

وكانت السلطة الفلسطينية تحكم القطاع قبل أن تطردها حماس منه في العام 2007.

إلا أن إسرائيل أكدت مرارا خلال الأشهر الماضية رفضها تسليم حكم غزة إلى السلطة الفلسطينية أو حماس بطبيعة الحال.