إيلاف من لندن: أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، قرارا رسميا بتعيين إيال زامير، كخليفة لهاليفي، ليكون رئيس الأركان الرابع والعشرين للجيش الإسرائيلي.
وخلال مراسم تنصيبه، أعلن إيال زامير، اليوم الأربعاء، أن مهمة هزيمة حماس لم تكتمل. وقال من تل أبيب "هذه ليست ولاية مثل كل الولايات، بل هي لحظة تاريخية، لقد تلقت حماس ضربة قاسية، ولكنها لم تُهزم بعد"، مضيفاً "المهمة لم تكتمل بعد".
وتابع: "إنها حرب بقاء.. وسوف نواصل حملتنا لاستعادة أسرانا وتحقيق النصر".
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال المراسم أن إسرائيل "مصممة على تحقيق النصر".
وتوجه نتانياهو إلى زامير بالقول إن "مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتقكم... نتائج الحرب سيكون لها تأثير على مدى أجيال، ونحن مصممون على تحقيق النصر"، وذلك بعد حرب مدمرة في قطاع غزة اندلعت إثر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 واتسعت لتشمل عدة جبهات.
وحضر مراسم تنصيب إيال زامير سلفه هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.
وتأتي استقالة هاليفي بعد أن أمضى أكثر من عامين في منصبه، وعلى خلفية الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر من عام 2023.
من هو إيال زامير
وُلد في مدينة إيلات يبلغ زامير من العمر 59 عاما. وكان شغل من قبل منصب المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية. وخدم سابقا في القيادة الجنوبية
وكان له دور بارز في بيع نظام الدفاع الصاروخي "آرو 3" إلى ألمانيا.
يذكر أن جده من جهة الأب، هاجر من اليمن في عشرينيات القرن الماضي، ووالدته، تنحدر من مدينة حلب السورية.
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