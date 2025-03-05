من جانبه، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، خلال المراسم أن إسرائيل "مصممة على تحقيق النصر".

وتوجه نتانياهو إلى زامير بالقول إن "مسؤولية كبيرة جدا تقع على عاتقكم... نتائج الحرب سيكون لها تأثير على مدى أجيال، ونحن مصممون على تحقيق النصر"، وذلك بعد حرب مدمرة في قطاع غزة اندلعت إثر هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 واتسعت لتشمل عدة جبهات.

وحضر مراسم تنصيب إيال زامير سلفه هرتسي هاليفي ووزير الدفاع يسرائيل كاتس.

وتأتي استقالة هاليفي بعد أن أمضى أكثر من عامين في منصبه، وعلى خلفية الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر من عام 2023.

من هو إيال زامير

وُلد في مدينة إيلات يبلغ زامير من العمر 59 عاما. وكان شغل من قبل منصب المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية. وخدم سابقا في القيادة الجنوبية

وكان له دور بارز في بيع نظام الدفاع الصاروخي "آرو 3" إلى ألمانيا.

يذكر أن جده من جهة الأب، هاجر من اليمن في عشرينيات القرن الماضي، ووالدته، تنحدر من مدينة حلب السورية.