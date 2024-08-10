غزة: أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، القضاء على رئيس جهاز الأمن العام لحماس جنوبي قطاع غزة، وليد السوسي.

وذكر الجيش، في بيان: "في الليلة الماضية، هاجمت طائرات مقاتلة، الإرهابي وليد السوسي، أحد عناصر الجناح العسكري لمنظمة حماس الإرهابية ورئيس جهاز الأمن العام لمنظمة حماس الإرهابية في جنوب قطاع غزة".

وأضاف: "كان السوسي شريكا فعالا في إدارة خلق صورة استخباراتية، من خلال تفعيل مصادر مختلفة في قطاع غزة وعمل ضد حركة المقاومة لمنظمة حماس الإرهابية داخل قطاع غزة".

من جهة أخرى، يضيف البيان: "في منطقة رفح، هاجمت طائرة إرهابيين تم رصدهم وهم يراقبون مقاتلي لواء ناحال في الميدان ويشكلون تهديدا للقوات".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، حيث قصف السبت أيضا مدرسة "التابعين"، مما خلف مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وذكر الدفاع المدني أن حصيلة ضحايا مدرسة التابعين بلغت 93 قتيلا و54 جريحا، مشيرا إلى أن بعض المصابين في حالات حرجة يعانون من حروق وبتر.

وتابع: "هناك مفقودون وضحايا عثر عليهم أشلاء جراء القصف الإسرائيلي على مدرسة التابعين".

حصيلة الحرب

وتقول إسرائيل إن الجماعات المسلحة تنشط من بين المدنيين في غزة؛ من داخل المدارس والمستشفيات والمناطق الإنسانية المحددة، وهو ما تنفيه حماس والفصائل الأخرى.

ولجأ عشرات الآلاف من النازحين الفلسطينيين إلى المدارس في غزة، التي توقف معظمها عن العمل منذ بدء الحرب قبل 10 أشهر.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس في قطاع غزة، السبت، أن حصيلة الحرب بين إسرائيل والحركة الفلسطينية المستمرة منذ نحو عشرة أشهر، بلغت 39790 قتيلا على الأقل.

مفاوضات جديدة

هذا وحددت مصر وقطر والولايات المتحدة يوم الخميس المقبل موعدا لجولة جديدة من المفاوضات، مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق الصراع ليشمل إيران وحليفتها جماعة حزب الله اللبنانية.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إنه سيتم إرسال وفد إلى المحادثات التي ستجرى في 15 آب (أغسطس). ويشدد نتنياهو على أنه لن ينهي الحرب إلا إذا صارت حماس لا تشكل تهديدا للإسرائيليين.