إيلاف من تل طهران: يقترح الرئيس الإيراني المنتخب حديثاً مسعود بيزشكيان مهاجمة قواعد تجسس الموساد في البلدان المتاخمة لإيران، حسبما ذكرت صحيفة تلغراف، لمنع حرب شاملة بعد مقتل إسماعيل هنية في طهران.

وذكرت صحيفة تلغراف البريطانية الجمعة أن الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان يحارب المتشددين في الجمهورية الإسلامية للتخفيف من حجم الضربة التي وعدت بها طهران ضد إسرائيل بسبب قتلها لزعيم حركة حماس إسماعيل هنية في إيران الأسبوع الماضي.

ووفقاً للتقرير ، فإن الحرس الثوري الإيراني يدفع باتجاه شن هجوم صاروخي على تل أبيب ومدن أخرى - مع التركيز على ضرب المنشآت العسكرية لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

لكن بيزشكيان، الذي يخشى حربا شاملة مع إسرائيل، يدفع إيران إلى ضرب قواعد تجسس الموساد المخبأة في جميع أنحاء المنطقة بدلاً من ذلك.

وقال مساعد مقرب من الرئيس الإيراني لصحيفة التلغراف: "يخشى بيزشكيان من أن أي هجوم مباشر على إسرائيل سيكون له عواقب وخيمة".

وأضاف المساعد: "لقد ذكر أننا كنا محظوظين لأن إيران لم تدخل في حرب شاملة مع إسرائيل في المرة الأخيرة وربما ليس هذه المرة"، في إشارة إلى الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في نيسان (أبريل) الذي اعترضه التحالف إلى حد كبير. من عدة دول.

وقال أحد مساعديه للصحيفة: "لقد اقترح استهداف مكان ما مرتبط بإسرائيل في جمهورية أذربيجان أو كردستان العراقية وإبلاغ هذه الدول قبل ذلك والانتهاء من الدراما بأكملها". وحذرت إسرائيل من أنها سترد بقوة على أي هجوم كبير.

وبحسب التقرير، فقد سبق لإيران أن هاجمت قواعد التجسس في كردستان العراق.

الحرس الثوري لا يهتم بالرئيس بيزشكيان

وقال مسؤول في الحرس الثوري الإيراني لصحيفة التلغراف إنه لا أحد في المنظمة، الموالية للمرشد الأعلى علي خامنئي، يولي اهتمامًا كبيرًا ببيزشكيان.

وقال المسؤول: "الاعتبار الأول لا يزال هو ضرب تل أبيب بالتعاون مع حزب الله وآخرين في نفس الوقت، لقد كان هناك نقاش داخل القوات حول كيفية عرقلة جهود السيد بيزشكيان. الجميع تقريباً يعتقد أن ما يصر عليه لا يمس سمعة الثورة".

إذا لم نرد فسوف يصبحون أكثر وقاحة

وأضاف المسؤول أنه خلال اجتماع عقد مؤخراً، قال إسماعيل قاآني، قائد قوة القدس الخارجية التابعة للحرس الثوري الإيراني: "إذا لم نرد اليوم، فسوف يصبحون أكثر وقاحة في المرة القادمة".

وقال مساعد بيزشكيان إن معارضة الحرس الثوري الإيراني لموقف الرئيس كانت "تتعلق أكثر بتقويض رئاسته التي استمرت أسبوعًا بدلاً من التغطية على الإذلال الذي عانوا منه".

وقال مساعد آخر لبيزيشكيان إن الرئيس "لا يشعر بالإهانة لأن الاغتيال حدث بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية".

وزعم آخرون مقربون من بيزشكيان لصحيفة التلغراف أن الأمن حول هنية كان مهملاً عمداً حتى يمكن جر بيزشكيان إلى الحرب الشاملة مع أسرائيل.