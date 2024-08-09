لندن: ذكرت صحيفة "الغارديان" أن إيران قد تختار استهداف الأفراد الذين تعتقد أنهم مسؤولون عن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران، بدلا من شن هجوم على إسرائيل.

ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية "يمكن لطهران الرد على اغتيال هنية، الذي ألقت باللوم فيه على إسرائيل على الرغم من عدم تأكيد تل أبيب أو نفي مسؤوليتها، من خلال استهداف الأشخاص الذين تعتقد أنهم يعملون مع أو أعضاء في وكالة الموساد الإسرائيلية".

وقالت مصادر أميركية وإسرائيلية في الأيام الأخيرة إن "طهران لا تزال تقرر حجم ونطاق ردها بعد ضغوط دبلوماسية كبيرة لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين"، ومن المرجح أن "تستهدف إيران المسؤولين عن الهجوم، وتحديدا الموساد وأجهزته، وليس المدنيين".

وفي اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة هذا الأسبوع، كانت هناك إدانة بالإجماع لاغتيال هنية، حيث ذكر الأعضاء أنه كان انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسيادة إيران وسلامة أراضيها وأمنها القومي.

ولكن لم يصدر أي دعم جماعي رسمي لهجوم إيراني على إسرائيل، ودعا وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار في تصريحاته إلى التحلي بالهدوء والمثابرة على المسار الدبلوماسي، قائلا إنه لا بد من الانتقام من الاغتيال ولكن "يجب ألا نحقق خطة بنيامين نتنياهو لحرب أوسع نطاقا"، معتبرا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يسعى لنصب فخ.