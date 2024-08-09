من المقرر أن يجتمع المجلس الأمني والسياسي الإسرائيلي المصغر مساء اليوم، وسط أجواء يخيم عليها انتظار رد حزب الله على اغتيال فؤاد شكر أحد قادة الحزب، ورد إيران على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس الذي قتل في طهران.

وتشير تقارير إسرائيلية إلى أن حزب الله في لبنان سيبدأ الهجوم أولا، وسط حالة استنفار قصوى دفعت إليها توقعات بأن يكون الرد "خلال أيام"، بحسب ما ذكرته القناة 12 الإسرائيلية.

وأعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل في حالة استنفار قصوى مشيرا إلى أن الجيش يعرف كيف يشن هجوما سريعا في كل مكان.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت في صفحتها الاولى الخميس أن "نصر الله ينوي الرد قبل إيران".

وقال وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، علي باقري، في مقابلة مع وكالة فرانس برس الخميس إن إسرائيل ارتكبت "خطأ استراتيجيا" باهظ الثمن بقتلها الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران الأسبوع الماضي.

وأضاف باقري أن "ما أقدم عليه الصهاينة في طهران كان خطأ استراتيجيا لأنه سيكلفهم غاليا"، متهما إسرائيل بالسعي إلى "توسيع التوتر والحرب والصراع إلى دول أخرى".

وقالت القناة 14 الإسرائيلية إن إسرائيل كانت تتوقع بدء هجوم حزب الله "خلال خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله" الثلاثاء الماضي.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن أحدث التقديرات الرسمية في إسرائيل تشير إلى أن حزب الله سيردّ على اغتيال شكر "منفردا وخلال أيام".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تصريحات مساء الأربعاء إن نصر الله "قد يجر لبنان إلى دفع أثمان باهظة أكثر".

ونقل موقع "إكسيوس" عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن إسرائيل أبلغت واشنطن أن حزب الله سيدفع ثمنا غير متناسب إذا أصاب هجومه "مدنيين إسرائيليين".

وأبرزت وسائل الإعلام تقريرا نشرته مجلة بوليتيكو يفيد بأن إيران ربما تعيد التفكير في شن هجوم واسع النطاق على إسرائيل، بحسب ما قاله مسؤولون أمريكيون.

وعلق عاموس هاريل، المحلل العسكري في صحيفة هآرتس الإسرائيلية، قائلا إن "المتغير غير المعروف هو حزب الله".

وأضاف: "ليس من الواضح إن كان الحزب يشارك إيران في نهجها، أم أنه ينوي المخاطرة إلى حد إشعال المنطقة".

ونقل المراسل العسكري في موقع يديعوت أحرونوت عن مصدر عسكري قوله إن هناك احتمالات متزايدة بأن يهاجم حزب الله أولا، بينما لا تزال إيران تبحث ردها.

Reuters

استعدادات في انتظار الرد

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن خدمة الإسعاف الإسرائيلية بدأت تخزين إمدادات الدم في مركز مُحصّن تحت الأرض، كما نقلت المصانع المواد الخطرة، وتفحص السلطات البلدية الملاجئ وإمدادات المياه في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد هجوما محتملا من إيران ووكلائها.

وتقول تقارير إن إسرائيل تحصن جبهتها الداخلية لعدة أشهر، ووضع العديد من الاستعدادات منذ بداية الحرب في غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عندما نفذ آلاف المسلحين بقيادة حماس هجوما مدمرا عبر الحدود على بلدات غلاف غزة.

وطلبت بعض الدول، ومن بينها بريطانيا ومصر، من شركات الطيران التابعة لها تجنب المجال الجوي الإيراني واللبناني، وسط مخاوف متزايدة من احتمال اندلاع صراع أوسع نطاقا في المنطقة.

وأوقفت الخطوط الجوية الفرنسية، وشركة ترانسافيا التابعة لها، رحلاتهما إلى العاصمة اللبنانية منذ 29 يوليو/تموز بعد أن تعهدت إسرائيل بالرد في أعقاب إطلاق صواريخ من لبنان أسفر عن مقتل 12 شخصا في مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل.

كما مددت ترانسافيا تعليق الرحلات حتى يوم الأحد.

وأكدت الخطوط الجوية الفرنسية في إشعار على موقعها على الإنترنت "أن سلامة عملائها وأطقمها لها الأولوية القصوى".

Reuters

آخر التطورات في لبنان وغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو شن سلسلة من الغارات على بلدات في جنوب لبنان.

وقال الجيش في بيان إنه هاجم خلال ساعات الليلة الماضية بنى تحتية لحزب الله في منطقة بنت جبيل ومجدل زون والدوير.

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن السلطات السياسية في إسرائيل أوصت السلطات الأمنية والعسكرية بعدم تصعيد الأمور من أجل تفادي حرب شاملة.

وقصفت طائرات الجيش الاسرائيلي الحربية فجر اليوم مناطق في شمال قطاع غزة بسلسلة من الغارات، مستهدفة منزلا لعائلة ريان شرق مخيم جباليا، وأسفر القصف عن مقتل شخصين. واستهدفت أيضا منزلا آخر لعائلة شلدان في شارع الصحابة وسط غزة أسفر عن 5 قتلى و10 إصابات وفق المصادر الطبية .

وأعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي مقتل أحد العاملين الفلسطينيين لديها الليلة بالقرب من دير البلح وسط القطاع في غارة إسرائيلية.

وأعلن جهاز الدفاع المدني في غزة أن قرابة 30 شخصا قتلوا وأصيب عشرات آخرون في الساعات الأخيرة في القطاع، منهم 18 في خان يونس في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية في مختلف مناطق قطاع غزة، بينما تركز القصف من جديد في مناطق شمال القطاع.

وأشار الدفاع المدني في بيان له إلى أن "الاحتلال الاسرائيلي يستخدم أسلحة فتاكة محرمة دوليا في قطاع غزة"، مؤكدا أنهم "لا يستطيعون الوصول إلى الشهداء والجرحى بسبب نقص المعدات والوقود وبأن عددا كبيرا من الجرحى يفقدون أرواحهم لصعوبة الوصول إليهم."

ووصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الواقع الإنساني في غزة بأنه أسوأ مما يمكن تصوره، وأن معاناة الأطفال جلية في مخيمات النزوح، ومعاناة أطفال غزة المصابين بأمراض معدية وبجروح الحرب شديدة للغاية.

وقالت المنظمة في بيان لها "إن مستشفيات غزة لا قدرة لديها على علاج كثير من الأطفال المصابين".

وفيما يتعلق بأوامر النزوح التي يصدرها الجيش الاسرائيلي للسكان كما حدث يوم أمس في بيت حانون قال الدفاع المدني "إن قوات الجيش الإسرائيلي تنذر المواطنين بالإخلاء، لكنها لا تعطيهم مهلة كافية ولا يوجد مكان آمن في القطاع يمكن أن يلجأ إليه النازحون مع استمرار القصف".

وأضاف أن النزوح الكبير للمواطنين يعيق تحرك هيئات الإغاثة للوصول إليهم.

Reuters

جولة جديدة من المفاوضات

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن رئاسة الوزراء الإسرائيلية لم تتلق حتى الآن ردا من حركة حماس على ما طرحه الوفد المفاوض في القاهرة بشأن صفقة الرهائن.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن مفاوضات الرهائن عالقة، ولم يُحدد موعد لاستئنافها.

ونقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن جولة جديدة من مفاوضات الرهائن ستبدأ "بعد أن تهدأ التوترات الإقليمية".

وأفادت تقارير إعلامية عربية بأن خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، الذي يوجد مقره في قطر، سيؤدي دورا محوريا في المفاوضات من أجل وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر قولها إن الحية سيستمر في قيادة المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل تحت قيادة يحيى السنوار.

وقد عين السنوار زعيما جديدا للحركة في 6 أغسطس/آب، ليحل محل إسماعيل هنية الذي اغتيل في طهران الأسبوع الماضي.

ونقلت رويترز عن مصدر في حماس قوله إن الحية وزاهر جبارين الذي يقود حماس في الضفة الغربية من خارج الأراضي الفلسطينية سيكون لهما دور أكبر في تقدم المجموعة، نظرا لعلاقاتهما القوية مع إيران وحزب الله اللبناني.