بوغوتا: عززت الحكومة الكولومبية الجمعة أمن المحكمة العليا بعد اكتشاف مخطط لمهاجمة مبانيها في العاصمة بوغوتا، وفق ما أعلنت السلطات.

وقال رئيس المحكمة العليا غيرسون شافيرا في مؤتمر صحافي إنه أثناء تفتيش عقارين في جنوب العاصمة "عثر على مجسم (...) للمحكمة" إضافة إلى "متفجرات" و"ذخيرة".

وأعلنت الرئاسة الكولومبية في بيان نشر "أنظمة مراقبة متقدمة" و"معدات مضادة للمتفجرات" وطائرات بلا طيار في محيط المحكمة. كما ستتخذ ترتيبات أمنية في محيط محاكم أخرى في البلاد.

وقال شافيرا إن الهدف هو "منع ارتكاب هجوم إرهابي".

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا لعملية التفتيش أظهرت خصوصا عشرات الذخائر من العيار الكبير ومجسما للمحكمة العليا.

ولم تقدم الحكومة ولا شافيرا أي إشارة إلى الأشخاص الذين يقفون وراء هذا المخطط.

دُمرت المحكمة العليا جزئيا عام 1985 بعد هجوم دبره كوماندوز من مقاتلي حركة ام-19. وقتذاك فتحت دبابات الجيش النار لمواجهة الهجوم، ما أدى إلى اشتباك استمر ساعات وقتل فيه حوالى 100 شخص بينهم 11 قاضيا.