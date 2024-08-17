إيلاف من مراكش: أصيب نائبان على الأقل بجروح في شجار عنيف اندلع يوم الجمعة في البرلمان التركي خلال جلسة تناولت قضية نائب معارض مسجون.

واندلعت الجلسة التي أدارها نائب حزب العدالة والتنمية عن ولاية يوزغات، وزير العدل السابق بكير بوزداغ، عندما ألقى نائب حزب العمال التركي عن مدينة إسطنبول، أحمد شيك، كلمة حمّل فيها الحكومة مسؤولية عدم تنفيذ قرار المحكمة الدستورية، معترضاً على إدارة بوزداغ. وكان بوزداغ وزيراً للعدل عندما اتُّخذ قرار رفع الحصانة وتجريد أتالاي من مقعده البرلماني في بداية عام 2023.

وجّه شيك، وهو أيضاً صحافي تركي بارز، كلمات حادة إلى نواب حزب العدالة والتنمية، قائلاً: "ألا تخجلون؟! أليس لديكم كرامة أو شرف؟!"، وردّ عليه رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية، عبد الله غولر، قائلاً: "اخرس"، ليرد عليه شيك: "اخرس أنت".

على الفور، اندفع نائب حزب العدالة والتنمية، لاعب كرة القدم السابق، ألباي أوزالان، وهو المسؤول عن النظام خلال جلسات البرلمان، نحو شيك أثناء إلقاء كلمته، ووجه إليه الصفعات واللكمات، ما أدى إلى اندلاع اشتباك شارك فيه نواب حزب العدالة والتنمية.

تسبب الشجار في إصابة عدد من النواب، بينهم نائبة حزب "الديمقراطية والمساواة للشعوب" المؤيد للأكراد، جوليستان كليتش كوتش يغيت، ونائب حزب الشعب الجمهوري، أوكان كونور ألب.

تم تعليق الجلسة البرلمانية التي كانت مقررة لمناقشة قرار المحكمة الدستورية بشأن استعادة ولاية جان أتالاي. كان أتالاي قد انتُخب في أيار (مايو) 2023 من زنزانته، وتم تجريده من ولايته البرلمانية في يناير.

وقد حُكم على المحامي المنتخب تحت راية حزب العمال التركي (اليساري) في نيسان (أبريل) 2022 بالسجن لمدة 18 عاماً بتهمة السعي مع رجل الأعمال عثمان كافالا، المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة، للإطاحة بالحكومة عام 2013 من خلال تظاهرات غير مسبوقة."