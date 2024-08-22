إيلاف من لندن: دعت بريطانيا إلى اتخاذ إجراءات إنسانية عاجلة لجنوب السودان المتضرر من الأزمة، كما أعلنت عن حزمة دعم منقذة للحياة.

وفي أول رحلة أفريقية، زارت وزيرة التنمية البريطانية، آنيليز دودز، جنوب السودان مخيمًا كبيرًا للنازحين داخليًا في بانتيو، واطلعت مباشرة على الوضع اليائس للمتضررين من الصراع الإقليمي وأزمة المناخ.

وحثت وزيرة التنمية كبار وزراء حكومة جنوب السودان على التحرك بشكل عاجل لدعم الجهود الإنسانية وإحراز تقدم نحو عقد انتخابات حرة ونزيهة في وقت لاحق من العام

كما أعلنت عن حزمة من الدعم للأشخاص الأكثر ضعفًا في جنوب السودان والسودان وتشاد، بما في ذلك تمويل جديد لبرنامج لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي المتفشي

وأعلنت وزيرة التنمية اليوم [22 أغسطس] عن مساعدات بريطانية حيوية للأشخاص في جنوب السودان، الذين يواجهون أزمة إنسانية مدفوعة بالصراع والجفاف والفيضانات.

أكبر مخيم

وزارت الوزيرة البريطانية أكبر مخيم للنازحين داخليًا في البلاد في بانتيو بولاية الوحدة، حيث يعيش 100 ألف شخص في فقر مدقع محاطين بمياه الفيضانات التي لم تنحسر منذ سنوات، وشاهدت كيف تدعمهم المساعدات البريطانية.

وعقدت الوزيرة اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين في جنوب السودان في جوبا، حيث سلطت الضوء على الحاجة الملحة للمساعدات الإنسانية لدعم الفارين من الصراع.

كما حثت الوزراء على الإصلاحات اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مقررة في ديسمبر 2024، مؤكدة على الحاجة إلى التقدم السياسي لضمان السلام والاستقرار، وزيادة الاستثمار الحكومي في الخدمات الصحية والتعليمية وأهمية الوصول الإنساني غير المقيد.

نزوح مليون شخص

وفي السنوات الأخيرة، نزح أكثر من مليون شخص بسبب الفيضانات غير المسبوقة في جنوب السودان والتي دمرت المزارع والثروة الحيوانية، وألحقت الضرر بالمدارس والمرافق الصحية. سيعالج التمويل الذي تم الإعلان عنه اليوم هذه القضايا الرئيسية، ويساعد الناس على تحسين تقنيات الزراعة وبناء ضوابط الفيضانات.

وستدعم المساعدات البريطانية الإضافية المنظمات التي تقودها النساء في جنوب السودان للعمل مع المجتمعات المحلية لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك التثقيف بشأن الضرر الذي يسببه. كما سيتم توفير خدمات الاستشارة والدعم للنساء والفتيات اللاتي تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي.

مأساة إنسانية

وقالت وزيرة الدولة للتنمية البريطانية: لقد تركت الأزمة الإنسانية في جنوب السودان أكثر من 75٪ من السكان في حاجة ماسة، حيث يكافح الكثيرون لإطعام أنفسهم وأسرهم.

واضافت: يقع المخيم الذي زرته أيضًا على خط المواجهة لأزمة المناخ، في أعقاب الفيضانات غير المسبوقة التي تهدد بإغراق أكثر من 100000 نازح يواجهون بالفعل جوعًا حادًا وحاجة.

واشارت إلى الروايات المؤلمة التي سمعتها من أولئك الذين أجبروا على الفرار من الحرب الأهلية في السودان المجاور الحاجة الملحة لدعم الفارين من الصراع.

وقالت إن مستويات العنف القائم على النوع الاجتماعي التي تواجهها النساء والفتيات في جنوب السودان مروعة، وأود أن أشكر الناجيات اللاتي شاركن قصصهن المروعة معي.

وتحدث الوزيرة عن كيف تساعد المساعدات البريطانية في توفير شريان حياة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة وتوفير اللبنات الأساسية لمستقبل أفضل.

وقالت: بصفتي وزيرة للتنمية والمرأة والمساواة، أنا عازمة على بذل المزيد من الجهود لتخفيف معاناة هؤلاء الناس. إن التمويل الجديد الذي أعلنت عنه سيعمل على إنقاذ الأرواح ومعالجة نقص الغذاء وسوء التغذية. كما سيوفر الدعم الأساسي لوقف العنف القائم على النوع الاجتماعي وضمان قدرة المجتمعات النازحة على التكيف للتعامل مع آثار الفيضانات وأزمة المناخ.

هروب بحثا عن الامان

وقالت وزيرة التنمية البريطانية إن الصراع في السودان يتسبب أيضًا في فرار الأشخاص الضعفاء والبحث عن الأمان في جنوب السودان وتشاد. ولمعالجة هذا الأمر، تقدم المملكة المتحدة أيضًا طرودًا غذائية لـ 145000 شخص في السودان وحوالي 60000 لاجئ ضعيف في تشاد. كما سيحصل النازحون في جنوب السودان على خدمات التغذية الأساسية للأطفال دون سن الخامسة ومقدمي الرعاية لهم.

وبالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء من المنظمات غير الحكومية، ستوفر هذه الحزمة لـ 180.000 شخص إمكانية الوصول إلى الغذاء والتحويلات النقدية، و15.000 طفل يتلقون العلاج من سوء التغذية الحاد، و40.000 نازح بالمياه النظيفة في جنوب السودان.

وخلصت الوزيرة دودز إلى القول: كل هذا الدعم هو جزء من حزمة تمويل إجمالية تبلغ 86 مليون جنيه إسترليني لهذا العام تم الإعلان عنها خلال الزيارة.