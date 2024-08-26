إيلاف من مراكش: أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنها نفذت "ضربة واسعة النطاق" بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت منشآت للطاقة في أوكرانيا، فيما أبلغت كييف عن هجمات طالت 15 منطقة في البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان نشرته على تلغرام "نفذت القوات المسلحة الروسية ضربة واسعة النطاق بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة أطلقت من الجو والبحر وبمسيرات طالت منشآت مهمة للطاقة تتيح عمل المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا. تمت إصابة جميع الأهداف"، بحسب فرانس برس.

من ناحيته، نقل موقع سبوتنيك الروسي عن منسق مجموعات العمل السري في مقاطعة نيكولايف، سيرغي ليبيديف قوله، اليوم الإثنين، إن عشرات الانفجارات هزت كييف وضواحيها صباح اليوم.

وأشار إلى أن ضربة وجهت إلى منشأة للطاقة في أوديسا. وأوضح أنه في فولين تم تنفيذ ضربة في موقع تمركز للجيش الأوكراني، منوها إلى أن الانفجار وقع في المنطقة التي كانت القوات الأوكرانية تخفي فيها طائرتين من طراز "إف-16".

وأفاد بأن الكهرباء انقطعت عن مدينة ايفانوفرانكيفسك بأكملها تقريبًا في أوكرانيا، وتم إغلاق جزء من المدينة من قبل الجيش، كما تم تنفيذ ضربات على مدينة ستري في مقاطعة لفيف، وصاحب إحداها انفجار قوي، وبعد ذلك انقطعت الكهرباء هناك.

زيلينسكي: قطاع الطاقة تعرض لأضرار بالغة

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن "القوات الروسية شنَّت هجومًا على أوكرانيا بأكثر من 100 صاروخ وما يزيد على 100 طائرة مسيَّرة عن بُعد".

وأضاف زيلينسكي أنه تم توجيه إحدى أكبر الضربات لأوكرانيا وعانى قطاع الطاقة بشكل كبير، مشيرا إلى أن "قطاع الطاقة تعرض لأضرار بالغة".

المناطق المتأثرة بالهجمات الروسية

تأثرت 15 منطقة اليوم الاثنين نتيجة هجوم روسي واسع النطاق، حيث استخدم الجيش الروسي طائرات مسيرة وصواريخ كروز وكينجال:

• أدى القصف إلى انقطاع التيار الكهربائي في حالات الطوارئ في جميع أنحاء أوكرانيا. ما تسبب في مشاكل بإمدادات المياه.

• وصفت وزارة الطاقة الوضع في قطاع الطاقة بأنه صعب للغاية.

• في منطقة لوتسك استهدف مبنى سكني واحدى البنية التحتية، مما أدى إلى وقوع قتلى وإصابات.

• في منطقة جيتومير . تضررت مرافق البنية التحتية الحيوية والمباني السكنية بسبب الاستهداف الروسية.

• في منطقة بولتافا اصابت الصورايخ احدى المنشآت الصناعية مما ادي الى اصابة 5 أشخاص.

• في منطقة دنيبروبتروفسك . تعرضت مدينة دنيبرو وكريفوريسكي للهجوم مما أدى إلى مقتل شخص واخذ وأصاب آخرين.

• في منطقة زابوريزهيا ادى الهجوم الروسي إلى مقتل شخص واحد وضرر أحدى مرافق البنية التحتية للطاقة. كان هناك حريق.-منطق

• في لفيف تعرضت منشآت الطاقة لأضرار جسيمة اثر الاستهداف الروسي.

• فينيتسيا تم استهدف آحدى منشآت البنية التحتية الحيوية.

• أوديسا كان هدف الهجوم هو البنية التحتية للطاقة والمدنية.