قٌتل خمسة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على مخيم نور شمس للاجئين بالقرب من مدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة، وذلك في وقت متأخر من يوم الإثنين، حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال الجيش الإسرائيلي إن "طائراته قصفت مركز عمليات للمسلحين في المخيم، وإن قواته تغلق الطرق بشكل منفصل وتجري عمليات تفتيش في الضفة الغربية، بعد تقارير عن وقوع عملية اختطاف"، مضيفا أنه سينشر مزيدا من التفاصيل لاحقا.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن أربعة انفجارات قوية سمع دويها، بعد أن استهدفت طائرة إسرائيلية مسيرة منزلا في المخيم.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن الانفجارات الأربعة سمع دويها في مدينة طولكرم وضواحيها ومخيماتها، نتيجة إطلاق طائرة مُسيرة إسرائيلية عدة صواريخ صوب منزل كان بداخله عدد من المواطنين الفلسطينيين، في حارة المنشية في المخيم.

تصاعد العنف

وفي حادث آخر، أصيب فلسطيني بجروح خطيرة بعد أن أطلق عليه مستوطنون إسرائيليون النار، أثناء مداهمة منطقة "وادي رحال" بالقرب من مدينة بيت لحم بالضفة الغربية، حسبما ذكر الهلال الأحمر الفلسطيني.

وارتفعت وتيرة الاشتباكات في الضفة الغربية المحتلة بشكل حاد، منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة العام الماضي، حيث كثفت القوات الإسرائيلية عملياتها ضد ما وصفتهم بالجماعات المسلحة، بما في ذلك حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، قتل 14 فلسطينيا في عملية عسكرية إسرائيلية استمرت يومين في مخيم نور شمس، وفق الهلال الأحمر الفلسطيني.

وفي يوليو/ تموز نفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية في المخيم استمرت 15 ساعة، إذ قام خلالها بتدمير مبان ومحال تجارية وتجريف طرق رئيسية.

ومنذ اندلاع الحرب الأخيرة، جرى اعتقال الآلاف من الفلسطينيين وقتل ما لا يقل عن 637، وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية. البعض من هؤلاء مقاتلون مسلحون ولكن آخرين من الشباب الذين يرشقون الحجارة أو المدنيين غير المتورطين في أي أعمال عنف، وفق وكالة رويترز.

في المقابل، أظهرت أرقام إسرائيلية رسمية مقتل ما لا يقل عن 30 إسرائيليا -جنودا ومدنيين- على يد فلسطينيين في القدس والضفة الغربية خلال الفترة ذاتها.