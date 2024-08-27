موسكو: وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، طلب كييف من الغرب السماح لها بضرب العمق الروسي بأنه "ابتزاز".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للافروف مع نظيره اليمني شائع الزنداني، في العاصمة الروسية موسكو، حيث ناقش الوزيران طرق تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع في اليمن والمنطقة.

وقال لافروف، في المؤتمر الصحفي، إن "لدى روسيا عقيدتها النووية الخاصة ويجري تعديلها"، مضيفا أن "اللعب بالنار خطر جدا بالنسبة لمن لديهم أسلحة نووية في الغرب".

وقال وزير الخارجية الروسي أيضا إن "معادلة السلام مسدودة بسبب سياسات (الرئيس الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي".

يأتي هذا فيما قال سيري ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي اليوم الثلاثاء، إن تورط الولايات المتحدة في توغل أوكرانيا داخل منطقة كورسك في غرب روسيا "حقيقة"، بحسب ما نقلت وكالة تاس للأنباء.

وقال ريابكوف، بحسب ما نقلته وكالة الإعلام الروسية ودون الخوض في تفاصيل، إن رد موسكو قد يكون أقوى من ذي قبل.