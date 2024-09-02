إيلاف من دبي: رسمت دبي ملامح خطة تبلغ كلفتها 35 مليار دولار لتحويل مطار آل مكتوم الدولي (المطار الجديد) إلى أكثر مطارات العالم مساحة وسعة، وكذلك سيكون الأكبر عالمياً من حيث حركة وعدد المسافرين (260 مليون مسافر سنوياً عند اكتماله).

وهذه الخطة رغم بريقها ولمستها المستقبلية، إلا أن البعض توجه بأنظاره إلى (التاريخ) ، أي صوب مطار دبي الدولي، الذي تأسس قبل 64 عاماً وشهد نهضة دبي وتاريخ تواصلها مع العالم، والآن يطل السؤال.. ماذا سيكون مصير مطار دبي الدولي حينما تكتفي دبي بمطار واحد، هو مطار آل مكتوم الدولي؟

يقع مطار دبي الدولي بالقرب من أكثر أحياء المدينة اكتظاظا بالسكان وهي منطقة الطبقة العاملة، كما أنه قريب جداً من إمارة الشارقة، ومع سهولة الوصول إلى المترو. يحمل الموقع وعدًا بالتجديد الحضري التحويلي، لكنه يتطلب التعامل معه بعناية لتجنب التحول إلى "فيل أبيض"، فالمشروع واعد، لكن يتم التعامل معه بحرص، وفقاً لـ "arabian gulf business insight"

يتصور محترفو الصناعة مستقبل مطار دبي الدولي DXB من خلال حي متعدد الاستخدامات يضم مساكن بأسعار معقولة وخيارات الحياة بكافو تفاصيلها، والترفيه، ومن المرجح أن تكون عملية تخطيط وتصميم وبناء طويلة.

الهدف 6 ملايين نسمة في 2040

يجب أن يكون أساس هذه العملية هو هدف دبي لزيادة عدد سكانها إلى ما يقرب من 6 ملايين بحلول عام 2040 والضغط الإضافي الذي سيفرضه على أسعار العقارات المرتفعة بالفعل، وفقًا لـ"سيمونا أزالي"، الأستاذة المساعدة في قسم الهندسة المعمارية في الجامعة الكندية في دبي، والتي تحدثت للصحافة العالمية عن هذا الملف.

تقول أزالي : "تشتهر دبي بثروتها ورفاهيتها، ولكن مثل أي مدينة كبيرة، لديها أيضًا مناطق أقل ثراءً، ولديها طبقات عاملة يجب أن تعيش في أماكن مناسبة، ونظرا لقرب المطار من دبي القديمة، توفر هذه الأرض فرص إعادة التطوير لمعالجة نقص المساكن، والعمل على توفيرها بأسعار معقولة".

من المقرر أن تبدأ أعمال التوسعة في موقع آل مكتوم، لإفساح المجال لمطار من المتوقع أن يستوعب 150 مليون مسافر في غضون 10 سنوات وما يزيد عن 260 مليونا عند اكتماله.

لا جدوى من مطارين

قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إنه لا يرى "جدوى تجارية" لإبقاء مطارين يعملان جنبا إلى جنب، أو بالقرب من بعضهما، مما يعني أنه ليس من المتوقع أن يستمر المطار الحالي في العمل كمطار للركاب لمجرد هذه الأسباب المتعلقة بالسفر السلس في مطار محوري واحد".

إغلاق مطار دبي الدولي.. متى؟

قال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، إن مطار دبي الدولي من المرجح أن يغلق بعد توسعة مطار آل مكتوم، وهناك بعض المشاريع يمكن لمطار دبي الدولي أن يتطلع إليها، وهو يعيد إحياء نفسه.

في سنغافورة مثلاً من المقرر إعادة تطوير القاعدة العسكرية السابقة التي تبلغ مساحتها 800 هكتار في بايا ليبار ، وهي مدينة عالمية أخرى تواجه أزمة في الإسكان بأسعار معقولة، في ثلاثينيات القرن الحادي والعشرين، لإفساح المجال لحي متعدد الاستخدامات.

وخارج أثينا، يجري العمل لتحويل المطار الدولي القديم، الذي أغلق في عام 2001، إلى مركز حضري بقيمة 8 مليارات يورو يسمى إلينيكون.

ومنذ ما يقرب من عشرين عاماً، تعمل جدة على إعادة تطوير مطارها القديم - الذي أغلق في عام 1981 - إلى منطقة حضرية تبلغ مساحتها 12 كيلومترًا مربعًا. وقد تم إطلاق مشروع مماثل مؤخرًا في الرياض.

مطار دبي 17 كم

مطار دبي الدولي يقع على نطاق مساحة كبيرة، تبلغ 17.5 كيلومترا مربعا، دون احتساب المرافق اللوجستية والصناعية المحيطة بها، و الحجم الهائل للمنطقة التي سيتم إعادة تصميمها سيتطلب نهجا على مستوى المدينة لضمان استفادة دبي ككل من أي شيء بديل لمطار دبي، أي من البديل العمراني الذي سوف يتم العمل على تدشينه مكان المطار.

قد يعني ذلك وجود مدينة سكنية، وحدائق، وكذلك أماكن الترفيه والرياضة بالإضافة إلى التطوير متعدد الاستخدامات، مع مراعاة الحفاظ على التاريخ، فهناك بعض المباني ذات القيمة العاطفية لدبي والتي يتعين الاحتفاظ بها كقيمة تاريخية وتراثية".

المطار سيظل قيد التشغيل

هناك وقت بالطبع، حيث سيظل المطار الحالي قيد التشغيل حتى تصبح المرحلة الأولى من توسعة مطار آل مكتوم جاهزة في غضون 10 سنوات أو أكثر، ولكن التخطيط لمثل هذا المسعى الضخم يجب أن يبدأ في أقرب وقت ممكن، وستكون إعادة تطوير البنية التحتية المخصصة للطيران إلى منطقة مناسبة للحياة الحضرية وتصميم الطرق والنقل من بين التحديات الأولى، ودبي في مسعاها لجعل مطار آل مكتوم هو المطار الوحيد على الرغم من أنه بعيد عن وسط المدينة، إنما تعمل بمقولة "المدينة يجب أن تذهب للمطار، وليس المطار الذي يذهب للمدينة، كما أنه بمرور الوقت سوف يصبح قريباً، لأن حركة العمران سوف تجعل مطار آل مكتوم في وسط المدنية مستقبلاً".