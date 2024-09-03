إيلاف من دبي: في حادثة مروعة، أضرم صديق العداءة الأوغندية ريبيكا تشيبتيجي النار في جسدها بعد خلاف حاد بينهما، وذلك في منزلها بمقاطعة ترانس نزويا، غربي كينيا.



ريبيكا، التي احتلت المركز 48 في ماراثون السيدات في أولمبياد باريس، تتلقى حاليًا العلاج من حروق خطيرة غطت 75% من جسدها.

وفي التفاصيل، اشترى ديكسون نديما مارانغاتش، صديق ريبيكا، وعاء من البنزين وصبه عليها قبل أن يشعل النار فيها، مما أدى إلى إصابتها بجروح خطيرة. لم ينجُ مارانغاتش نفسه من الحريق، حيث أصيب بحروق شديدة ويرقد هو وريبيكا حاليًا في مستشفى موي التعليمي المرجعي في مدينة إلدوريت.

وقالت رئيسة منطقة كينيورو روز تشيبيت أن صديق العداءة الأولمبية تسلل إلى منزلها بينما كانت في الكنيسة مع أطفالها. وعند عودتها، سكب البنزين على جسدها وأشعل النار فيها، مما أدى إلى اشتعال النيران في جسده أيضًا عندما أشعل عود الثقاب.

تدخل الجيران بسرعة لإخماد النيران، وتم نقل ريبيكا ومارانغاتش إلى مستوصف قريب في القرية لتلقي العلاج العاجل قبل نقلهما إلى مستشفى موي التعليمي في إلدوريت نظرًا لخطورة إصاباتهما.

وأوضحت الشرطة أنها عثرت في مكان الحادث على جرة بنزين وهاتف محمول محترق يعتقد أنه يخص ريبيكا. وأكد نائب قائد مقاطعة أوسين غيشو، ساليزيو موريثي، أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الحادث ودوافعه.

تشير التقارير إلى أن الخلاف بين ريبيكا ومارانغاتش نشب حول قطعة الأرض التي اشترتها ريبيكا في ترانس نزويا لتكون قريبة من المراكز الرياضية في المقاطعة. وقد سمع الجيران شجارهما على ملكية الأرض قبل وقوع الحادث.

جدير بالذكر أن ريبيكا تشيبتيجي كانت قد شاركت مؤخرًا في ماراثون السيدات في دورة الألعاب الأولمبية في باريس وحققت المركز 48. كما توجت بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للجري الجبلي والتريل في شيانغ ماي، تايلاند عام 2021.