إيلاف من لندن: احتفلت بريطانيا ومنظمة الكومنولث بالذكرى الـ75 عامًا لانطلاق المنظمة، واستضاف وزير الخارجية ديفيد لامي حفل استقبال بالمناسبة منوها إلى انعقاد قمة الكومنولث هذا العام في ساموا.

وألقى لامي حفل استقبال بالمناسبة، حيث ألقى خطابا استهله بالقول: إنه لأمر رائع، حقًا، حقًا رائع أن نستضيف العديد من الأشخاص المميزين هنا اليوم. معًا، تروي قصة رائعة وحديثة ومتنوعة عن الكومنولث الخاص بنا.

وقال: شبكة تربط الناس في جميع أنحاء العالم - الرياضيين والفنانين والناشطين والمؤلفين. منظمة أعتقد أنها حيوية لمعالجة التحديات التي تواجهنا اليوم. وعائلة أفتخر جدًا جدًا بأن أسميها عائلتي.

واضاف هذه لحظة خاصة جدًا بالنسبة لي شخصيًا كوزير للخارجية. وكما يعلم الكثير منكم، جاء والداي إلى بريطانيا من غيانا، كجزء من جيل ويندراش (المهاجرون من الكاريبي).

نص الكلمة

وفي الآتي نص كلمة وزير الخارجية البريطاني:

أقف أمامكم كوزير للخارجية، وأتتبع نسبي إلى أفريقيا من خلال تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي بالطبع. لذا، أشعر بالألم والمعاناة التي تسببها هذه الميراث، كما شعر بها والداي.

لكنني أشاركهما الوعي الشديد بجذوري في الكومنولث، والشعور بالانتماء والتضامن مع جميع أعضاء الشتات في الكومنولث والتفاؤل القوي بما يمكن أن يكون عليه المجتمع المتعدد الثقافات.

وهذه الروح تدفعني كوزير للخارجية، بينما أسعى إلى إعادة ربط بريطانيا بالعالم. وهي مهمة أعتقد أن الكومنولث الذي أعيد إحياؤه وتنشيطه له دور مهم يلعبه فيها. ويعكس هذا الاعتقاد حقيقة مفادها أن العالم تغير جذريًا في غضون 75 عامًا منذ ولادة الكومنولث.

3 مراحل

يمكنك القول إن تاريخ منظمتنا مر بثلاث مراحل:

مرحلة إمبراطورية في عهد جلالة الملك جورج السادس

مرحلة ما بعد الاستعمار في عهد جلالة الملكة إليزابيث الثانية

والآن، في عهد جلالة الملك تشارلز الثالث، دخلنا مرحلة جديدة متعددة الأقطاب

وهذا يعكس التغيرات في العالم الأوسع. نحن الآن في عصر متعدد الأقطاب حقًا. ونحن نواجه تحديات عالمية لا يمكن التغلب عليها إلا إذا ركزنا جميعًا - جميعنا، الشمال العالمي والجنوب العالمي - على معالجتها معًا.

يجب على الكومنولث أن يُظهر كيف يمكننا المساهمة في تحقيق وحدة الهدف. وفي القيام بذلك، نستفيد من مجموعة من الإرث.

مثل إرث صديقتي العزيزة البارونة سكوتلاند، التي أشرفت على إنشاء مركز تمويل المناخ والميثاق الأزرق، ونمو عضويتنا، وضمان سماع صوت الكومنولث على أعلى طاولات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم.

وإرث الأمين العام الغياني الراحل العظيم السير "سوني" رامفال، الذي رسّخ سمعة الكومنولث كمنصة فريدة لاتخاذ إجراءات بشأن التحديات العالمية، وإعطاء صوت للدول الصغيرة، والمساعدة في صياغة علاقات أوثق وأكثر عدالة بين الشمال العالمي والجنوب العالمي.

امين عام جديد

في الشهر المقبل، سنختار أميننا العام الجديد. أفريقيا هي مركزية لمستقبل العالم - ديموغرافيًا واقتصاديًا وبالطبع جيوسياسيًا. لذا، أنا متحمس لأن الأمين العام القادم سوف ينحدر من إحدى الدول الأعضاء الأفريقية. وأتطلع إلى العمل معهم للبناء على جهود أسلافهم.

وبالطبع، نحن نبني أيضًا على الإرث الهائل الذي خلفته صاحبة الجلالة الملكة الراحلة. فبعد عامين من رحيلها، نعتز بدورها في ترسيخ العلاقات بيننا. والدفء والمودة التي تحظى بها في جميع أنحاء الكومنولث تشهد على مهاراتها كدبلوماسية - كانت، بكل بساطة، أعظم دبلوماسية في عصرنا وعلى رؤيتها لكيفية ممارسة الدبلوماسية - وهي رؤية، بصراحة، متقدمة جدًا عن عصرها.

رؤية لقادة في الشمال العالمي والجنوب العالمي يعملون معًا، بروح الشراكة. وهي الرؤية التي تجسدها الكومنولث، كمنتدى حيث تُسمع الأصوات من جميع أنحاء العالم - ثلث سكان العالم - وتُحترم.

الملك تشارلز وتحديات العصر

لقد كان جلالة الملك، بصفته رئيساً للكومنولث، واضحاً في أنه يشاطر رؤية أسرة الأمم في معالجة تحديات عصرنا، معززة بتبادل وجهات النظر والخبرات المتنوعة. وهي رؤية تبنتها الحكومة البريطانية الجديدة أيضاً.

لن تنجح هذه الحكومة إلا في إعادة ربط بريطانيا بالعالم على أساس الاحترام المتبادل. ومن الطبيعي أن نرغب في اغتنام الفرص التي توفرها الكومنولث، وخاصة مع اجتماع القادة في ساموا في أكتوبر/تشرين الأول.

أصدقائي، في ذلك الاجتماع، أعتقد بشغف أن القادة يجب أن يجتمعوا ويستمعوا إلى بعضهم البعض وينخرطوا في روح الاحترام.

ولكن من الأهمية بمكان أيضاً أن:

نركز على التحديات الوجودية التي نتقاسمها

نركز على الإجراءات التي يمكن أن تحدث أكبر فرق

نركز على كيفية تعظيم الإمكانات الهائلة الهائلة للكومنولث

ولقد حددت ثلاثة مجالات ذات أولوية يمكننا النظر فيها.

ولقد حددت ثلاثة مجالات ذات أولوية يمكننا النظر فيها.

الأولى منها هي دعم النمو الاقتصادي. ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي المشترك لدول الكومنولث إلى تسعة عشر تريليون ونصف تريليون دولار بحلول نهاية عام 2027 ــ وهو ما يقرب من ضعف ما كان عليه قبل عشر سنوات. وينبغي لنا أن نستفيد من ذلك، من خلال التركيز بشكل أكبر على زيادة تدفقات الاستثمار.

خطة لتجميع الخبرات

وفي ساموا، مع أعضاء آخرين، سأطلق خطة عمل شاملة لتجميع خبراتنا المشتركة، وتعزيز فرص الاستثمار، وتسخير التقنيات الجديدة للجميع على مدى العامين المقبلين. ولابد أن يكون النمو مشتركا. ولابد أن يكون النمو مستداما. ولابد أن نحققه معا.

والمجال التالي، بطبيعة الحال، هو معالجة حالة الطوارئ المناخية. فلا يوجد استقرار جيوسياسي طويل الأجل بدون استقرار المناخ. ولا يمكن أن يكون هناك استقرار مناخي بدون شعور مشترك بالهدف والعمل المنسق في الشمال العالمي والجنوب العالمي. ولذلك أريد من الكومنولث أن تلعب دورا أكثر وضوحا وقوة في بناء مستقبل أخضر ومستدام.

في ساموا، يجب علينا أن نرفع من طموحاتنا في أن يلتزم مركز الوصول إلى التمويل المناخي بتقديم دعم أقوى للدول الجزرية الصغيرة النامية وتكثيف العمل لحماية الطبيعة والمحيط. إن العمل المناخي ضروري لتمرير كوكب صالح للعيش إلى الأجيال القادمة. ويجب أن نحقق ذلك معًا.

التعليم

والمجال الأخير الذي يمكننا التركيز عليه هو التعليم بالطبع ومهارات الشباب الرائعين والجميلين. بصفتي عضوًا في البرلمان يمثل دائرة انتخابية في وسط المدينة هنا في لندن، أعرف ما يفعله بالشباب أن يقال لهم إنهم ليس لديهم مستقبل.

وبصفتي شخصًا محظوظًا بما يكفي بسبب ذلك العمل الشاق لوالدي، ذلك الجيل العظيم من سكان ويندراش، كنت محظوظًا بما يكفي للحصول على فرصة للدراسة في جامعة هارفارد، أعرف كيف يمكن للفرص التعليمية أن تضعك على مسار مختلف تمامًا.

في ساموا، يجب أن ندعم المزيد من المنح الدراسية والأماكن والتعلم من خلال برامجنا التعليمية الممتازة المختلفة. ستين في المائة من مواطني الكومنولث لم يبلغوا الثلاثين من العمر بعد. إنهم يستحقون فرصة الاستفادة من فرص أكبر في الحياة. ويجب أن نحقق ذلك معًا.

"الإنجاز معًا – لقد حاولت أن أعطي لمحة صغيرة عن كيفية تحقيق ذلك في ساموا. وأنا ممتن جدًا لحكومة وشعب ساموا على الاستعداد الفعال لاجتماع رؤساء حكومات الكومنولث واجتماعنا – وأرحب بأول اجتماع من هذا القبيل في دولة جزرية في المحيط الهادئ.

في خطابه الأخير كأمين عام، تأمل السير "سوني" رامفال كيف تبدو مثل هذه التجمعات وكأنها نادٍ. يتقاسم الأعضاء علاقة خاصة وحميمية مع بعضهم البعض. وهذا يخلق كيمياء خاصة.

في ساموا، يجتمع القادة الذين لديهم وجهات نظر مختلفة ويواجهون ظروفًا مختلفة، ويفهمون وجهة نظر ومنظور بعضهم البعض، ويتفقون على إنجاز الأمور معًا.

هذا ما يجعل الكومنولث فريدًا. هذه هي رؤية صاحبة الجلالة الراحلة الملكة. الرؤية التي دافعت عنها. وهذه هي الروح التي أتعامل بها مع الكومنولث، في ساموا وخارجها.