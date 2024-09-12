إيلاف من لندن: بدأت محكمة بريطانية مداولاتها، الخميس، بقضية لافتة رفعتها امرأة في احتجاج مؤيد للفلسطينيين تُظهر صورًا لرئيس الوزراء السابق ريشي سوناك ووزيرة الداخلية السابقة سويلا برافرمان كانت "مسيئة عنصريًا".

ودفعت ماريها حسين، 37 عامًا، من بلدة هاي ويكومب بشمال غرب لندن، ببراءتها من جريمة الإخلال النظام العام المشددة عنصريًا في محكمة وستمنستر الجزئية بشأن اللافتة التي تصور السياسيين على شكل "جوز الهند".

وكان الحادث جدلاً في المملكة المتحدة حول استخدام “جوز الهند” كجريمة كراهية، حيث قال العديد من الأشخاص الملونين إنهم لا يعتبرون الكلمة إهانة عنصرية.

إهانة عنصرية

ومع بدء المحاكمة، تجمع حوالي 40 متظاهرًا مؤيدًا للفلسطينيين خارج المبنى. وقال المدعي العام جوناثان برايان للمحكمة إن مصطلح "جوز الهند" هو "إهانة عنصرية معروفة لها معنى واضح جدًا".

وقال: "قد تكون بنيًا من الخارج، لكنك أبيض من الداخل. بعبارة أخرى، أنت خائن عرقي - أنت أقل بنيًا أو أسودًا مما ينبغي أن تكون عليه".

وقال المدعي العام إن ماريها حسين "تجاوزت الخط الفاصل بين التعبير السياسي المشروع" وانتقلت إلى "الإهانة العنصرية".

وقال للمحكمة: "نقول إن اللافتة كانت مسيئة، كانت مسيئة عنصريًا".

وعرضت صورة اللافتة التي رفعها حسين في احتجاج مؤيد للفلسطينيين في 11 نوفمبر/تشرين الثاني في المحكمة. كما عرضت صورًا مقطوعة للسيد سوناك والسيدة برافرمان موضوعة بجانب جوز الهند تحت شجرة.

وقال محامي الدفاع راجيف مينون، إن اللافتة كانت "انتقادًا سياسيًا" للسيد سوناك والسيدة برافرمان.

وقال للمحكمة: "ما تقوله هو أن سويلا برافيرمان - وزيرة الداخلية آنذاك، التي أقيلت بعد يومين - كانت تروج بطرق مختلفة لأجندة سياسية عنصرية كما يتضح من سياسة رواندا، والخطاب العنصري الذي كانت تستخدمه حول القوارب الصغيرة.

محامي الدفاع

وأضاف محامي الدفاع: كان رئيس الوزراء إما مستسلمًا لها أو غير نشط، لقد كان انتقادًا سياسيًا لهذين السياسيين على وجه الخصوص".

من جهته، أبلغ مدير الاتصالات في شرطة العاصمة (سكوتلاند يارد) كريس همفريز المحكمة أن الصور تصل إلى انتباه خدمة الشرطة إذا تم "وضع علامة على حساب وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بالشرطة في المنشور".

وأضاف أن الشرطة "تراقب بنشاط" الحسابات التي تنشر صورًا متعلقة بالاحتجاجات بشكل متكرر.

ورد محامي الدفاع السيد مينون أمام المحكمة قائلا إن صورة اللافتة تم نشرها بواسطة حساب X باسم المستخدم Harry's Place.

وسأل المحامي، مدير اتصالات سكوتلاند يارد همفريز: "هل تعلم أن Harry's Place هي مدونة سياسية سرية مقرها واشنطن العاصمة ولديها مصلحة خاصة في معارضة أي انتقاد للدولة الإسرائيلية؟"وأجاب السيد همفريز: "أعرف أن Harry's Place هي مدونة سياسية مجهولة".