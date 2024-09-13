إيلاف من لندن: أعلنت وزارة الخارجية البريطانية عن تعيين الدبلوماسي المخضرم ريتشارد كرودر رئيسًا للمكتب البريطاني في السودان والممثل الخاص للمملكة المتحدة في السودان خلفًا لجيلز ليفر.

وكان كرودر انضم لوزارة الخارجية في العام 1996 كما تدرب على اللغة العربية ما بين 2022 و2024 بدوام كامل في لندن وعمّان.

وعمل كرودر في مواقع دبلوماسية بارزة بمقر وزارة الخارجية كنائب مدير، في مديرية أوروبا ورئيس وحدة الاقتصاد، وئيس فريق جبل طارق، مديرية أوروبا ومسؤول مكتب قمة مجموعة الثماني في برمنغهام ومسؤول مكتب البحيرات العظمى في أفريقيا.

كما عمل في بروكسل، منتدبا إلى وحدة السياسات، في مجلس الاتحاد الأوروبي ثم دائرة العمل الخارجي. وعمل سكرتيرا ثانيا في السفارة في موسكو من 1999 إلى 2002 موسكو.

صراع السودان

وكانت الحرب بدأت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة في أبريل/نيسان 2023 بعد تفجر صراع على السلطة بين قادة الجانبين.

وقد تسبب الصراع في واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم، وقتل أكثر من 14 ألف شخص وأجبر الملايين على ترك منازلهم.

وحسب إحصاءات حكومية رسمية وأممية ودولية، فقد فاق عدد ضحايا الحرب 17 ألف قتيل من المدنيين، ونزح جراءها ما يزيد على 12 مليون شخص، من ولايات الخرطوم والجزيرة وولايات دارفور الخمس، ومن أجزاء بولايات شمال كردفان، وغرب وجنوب كردفان، والنيل الأبيض، بينما فرّ ما يقارب 1,9 مليون سوداني إلى مصر، وجنوب السودان، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا، وأوغندا، وليبيا، وكينيا، ودول الخليج العربي.