إيلاف من واشنطن: قالت حملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأمريكية والرئيس السابق دونالد ترامب، الأحد، إنه تم تأمينه بعد إطلاق النار في منطقة قريبة منه.

وأوضحت الحملة الانتخابية لترامب في بيان، أنه بخير بعد إطلاق نار بالقرب من مكان تواجده، وأضافت أنه لم تتوافر بعد تفاصيل أخرى.

ووفقاً لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية قال المتحدث باسم حملة ترامب ستيفن تشيونج في بيان لم يقدم فيه تفاصيل إضافية: "الرئيس ترامب آمن بعد إطلاق النار في محيطه، لا توجد تفاصيل أخرى في هذا الوقت".

وأكدت السيناتور الأمريكية وعضو الكونغرس مارجوري تايلور غرين بأن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب تعرض لمحاولة اغتيال جديدة، مشيرة إلى أنه على قيد الحياة وبصحة جيدة.

وسبق أن شهد تجمع انتخابي للرئيس السابق دونالد ترامب في بنسلفانيا في تموز (يوليو) إطلاق أعيرة نارية وأصيب في أذنه في محاولة اغتيال، نجا منها وأثارت ردة فعل أميركية وعالمية كبيرة، وجلبت له قدراً كبيراً من التعاطف في حملته الانتخابية.