إيلاف من بيروت: ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي يجند عددا من طالبي اللجوء الأفارقة للخدمة العسكرية في قطاع غزة، مقابل منحهم إقامة دائمة في إسرائيل، بالإضافة إلى رواتب عالية تعادل تلك التي يحصل عليها الجندي الاسرائيلي.

وقالت الصحيفة إن "الجيش يحاول إغراء هؤلاء بمنحهم مرتبات مساوية لما يحصل عليه الجنود الإسرائيليون".

وأضافت أن "المجندين الأفارقة في الجيش الإسرائيلي شاركوا بالفعل في عمليات ذائعة الصيت في قطاع غزة"، وذلك وفقاً لتقرير "سكاي نيوز" نقلاً عن مصادر صحافية اسرائيلية.

ووصل عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى أكثر من 621 بين ضابط وجندي، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 3500 جريح حسب آخر الأرقام، وذلك منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول (أكتوبر).

وارتفعت حصيلة الحرب الإسرائيلية على القطاع، إلى 41182 قتيلا فلسطينيا على الأقل، وفقا للجهات الصحية في غزة.

وقد تسببت الحرب في دمار واسع النطاق وتشريد حوالي 90 % من سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.

وتعثرت حتى الآن جميع المقترحات لوقف حرب غزة، وتتبادل إسرائيل و"حماس" الاتهامات بإفشال المفاوضات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة ومصر وقطر.