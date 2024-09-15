حادث تصادم بين قطارين في الزقازيق يسفر عن مقتل وإصابة العشرات. تفاصيل الحادث، والاستجابة السريعة من قبل وزارة الصحة وأسباب التصادم.

وقع حادث تصادم بين قطارين في مدينة الزقازيق، شمال القاهرة، مساء السبت، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 49 آخرين، وفقاً لبيان أصدرته وزارة الصحة المصرية.

ورفعت تقارير إعلامية مصرية عدد الإصابات إلى نحو 60 شخصاً.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية المصرية أن الحادث وقع بين قطار متجه من الزقازيق إلى الإسماعيلية وآخر قادم من المنصورة في اتجاه الزقازيق.

أكثر من 12 ألف حادث قطار في مصر خلال 12 عاما

ودفعت وزارة الصحة بنحو 39 سيارة اسعاف لموقع الحادث، مع استمرار عمليات الإنقاذ. وشكلت وزارة النقل لجنة من المختصين بالسكك الحديدية للوقوف على أسباب الحادث.

أبرز الحوادث

2013: وقع حادثان في منطقة واحدة، هي مدينة البدرشين. ففي كانون الثاني (يناير)، خرجت العربة الأخيرة من قطار يُقل مجندين من قوات الأمن المركزي عن القضبان، ما أدى إلى وفاة 17 مجنداً وإصابة أكثر من مئة آخرين. ثم في تشرين الثاني (نوفمبر)، اصطدم قطار بمركبتين (حافلة وسيارة)، مخلفا 27 قتيلاً و34 مصاباً.

آذار (مارس) 2015: اصطدمت حافلة مدرسية بقطار بضائع بمحافظة الغربية، بعد عبور سائق الحافلة من حاجز للعبور غير قانوني أنشأه صاحب مزرعة مجاورة. وتسبب الحادث في مقتل سبعة أطفال، وإصابة 25 آخرين.

شباط (فبراير) 2016: انقلبت عربتا قطار ركاب، كان قادماً من أسوان جنوبي البلاد إلى القاهرة، بعد خروجهما عن القضبان. وأدى الحادث إلى إصابة 72 شخصاً.

آب (أغسطس) 2017: اصطدم قطاران للركاب في مدينة الإسكندرية، حيث اصطدم قطار قادم من القاهرة بعربة قطار آخر متجه من الإسكندرية إلى بورسعيد. وأسفر الحادث عن مصرع 41 راكباً، وإصابة أكثر من 120.

شباط (فبراير) 2018: اصطدم قطاران في محافظة البحيرة، في شمال مصر، إذ خرجت عربتان من قطار ركاب عن القضبان، واصطدمتا بقطار بضائع كان يمر بنفس المحطة. وأدى الحادث إلى مصرع 12 راكبا.

شباط (فبراير) 2019: وقع حادثا تصادم، الأول اصطدام قطار بالحاجز الأسمنتي بمحطة رمسيس بالقاهرة، أدى إلى وفاه 28 شخصا وإصابة 52 آخرين. والثاني حادث تصادم قطار بسيارة نقل على خط سكة حديد (مطروح – الإسكندرية)، أدى إلى مصرع شخص وإصابة 6 آخرين.

آذار (مارس) 2021: اصطدام قطار ركاب بقطار آخر من الخلف، بدائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، ما نتج عنه خروج ثلاث عربات عن القضبان، وأسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا وإصابة العشرات.

نيسان (أبريل) 2021: أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 11 شخصا وإصابة 98 آخرين، في حادث خروج قطار عن القضبان قرب مدينة طوخ بمحافظة القليوبية.

وخرج القطار رقم 949 المميز، المتجه من القاهرة إلى المنصورة، عن القضبان يوم 18 نيسان (أبريل).

وأفاد شهود عيان بأن مسؤولا قضائياً بارزاً كان ضمن ضحايا القطار. وأوضح الشهود أن نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الذي كان على متن إحدى عربات القطار المنقلبة، قد توفي في مستشفى قريب من موقع الحادث.

أيلول (سبتمبر) 2022: وقع حادث قطار بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية، نتيجة اصطدام القطار بحافلة ركاب صغيرة (ميكروباص) بقرية "أكياد". وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الحادث أسفر عن ثلاث حالات وفاة و11 جريحاً.

آذار (مارس) 2023: أفادت وزارة الصحة المصرية بسقوط قتيلين، ونحو 20 مصاباً بينهم حالات خطيرة، إثر خروج قطار ركاب عن مساره في مدينة قليوب شمالي القاهرة.

وأفادت وسائل إعلام محلية وشهود عيان أن القطار خرج عن القضبان بعد مغادرته محطة قليوب، التي تبعد نحو 10 كليومترات عن القاهرة، متوجها إلى مدينة منوف وسط الدلتا.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي أن القطار اصطدم بآخر متوقف، ما أدى لخروجه عن القضبان.

لكن الحادث الأكثر فتكاً في تاريخ السكك الحديدية المصرية وقع في عام 2002، عندما أدى حريق في قطار ركاب، كان مسافراً من القاهرة إلى الأقصر جنوباً، إلى مقتل أكثر من 360 شخصاً، وهو ما عرف إعلامياً بحادث "قطار الصعيد".

أرقام مخيفة

ذكرت إحصائية رسمية مصرية صدرت عام 2017، أن عدد حوادث القطارات بلغ 12236 حادثاً بين عامي 2006 و2016. وجاء في الإحصائية، التي أعدتها هيئة السكة الحديد بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن أكثر عدد من الحوادث وقع عام 2009، وبلغ 1577 حادثاً في حين شهد عام 2012 أقل عدد من الحوادث، 447 حادثاً، نتيجة تكرار توقف الخدمة بعد أحداث الثورة.

وحسب الأرقام الرسميةالمتاحة.

شهد عام 2013: 781 حادثاً.

2014: 1044 حادثاً.

2015: 1235 حادثاً.

2016: 1249 حادثاً.

2017: 1793حادثاً.

2018: 2044 حادثاً.

2019: 1442 حادثاً.

2020: 898 حادثاً.

ويرجع الانخفاض النسبي في عدد الحوادث خلال عام 2020 إلى حالة الإغلاق العام، التي فرضها وباء فيروس كورونا على السفر بالقطارات، وكذلك لجوء الحكومة إلى تطبيق فترات من الحظر، بهدف مكافحة الوباء ومنع انتشار العدوى بين المسافرين في القطارات.

وطبقاً لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن متوسط معدل حوادث القطارات بالنسبة لعدد السكان هو 0.1 في المئة (حادث) لكل 1000 نسمة في مصر.