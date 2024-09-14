إيلاف من أبوظبي: أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت استعادة 103عسكريين روس تم أسرهم في مقاطعة كورسك مقابل 103 أسرى أوكرانيين بوساطة إماراتية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تمت إعادة 103 عسكريين روس تم أسرهم في مقاطعة كورسك مقابل 103 أسرى أوكرانيين".

وأضافت الوزارة أن جميع العسكريين الروس وصلوا إلى بيلاروس، حيث يتم تقديم كافة الرعاية لهم.

وذكرت أنه سيتم نقلهم بطائرة عسكرية إلى موسكو لتلقي العلاج في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تتوسط فيها الإمارات في تبادل الأسرى، حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية في آب (أغسطس) الماضي استعادة 115 جنديا بوساطة إماراتية تم أسرهم في كورسك.

تجدر الإشارة إلى أن جميع الأسرى الروس في مقاطعة كورسك من مجندي الخدمة الإلزامية وحرس الحدود والجمارك غير المدربين، والمسلحين بأسلحة خفيفة.