إيلاف من القاهرة: هاجمت كارولين جليك الكاتبة الأميركية الإسرائيلية القاهرة بشدة، وألقت باللوم على الإدارة الأميركية بقيادة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس في تقديم المساعدات لمصر على الرغم من خيانتها لأميركا (على حد قولها) بالذهاب إلى الصين إبرام اتفاقيات أسلحة مع بكين، وكذلك بتهديد مصر لإسرائيل بتجميد اتفاقية السلام على حد قول الكاتبة في مقالها بصحيفة "نيويورك بوست" السبت.

وهذا أبرز ما جاء في مقال الكاتبة الأميركية الإسرائيلية :

المصري عبد الفتاح السيسي من الولايات المتحدة - وكافأته إدارة بايدن-هاريس على سخريته، في يوم الأحد الماضي، ذكرت مجلة ناشيونال إنترست أن مصر تتخلى عن مقاتلات إف-16 الأميركية لصالح منافستها الصينية جيه-10 سي.

وكانت الولايات المتحدة قد عرضت على مصر تحديث أسطولها القديم من مقاتلات إف-16، لكن السيسي رفض، واختار الصين بدلا من ذلك.

في ظاهر الأمر، لا معنى لخيانة مصر، فقبل عام واحد كانت مصر على حافة الانهيار الاقتصادي، وكان دينها الخارجي يشكل 46% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت عملتها المحلية متراجعة بشدة، ومعدلات التضخم التي بلغت 35% (70% للمواد الغذائية) تجعل من المستحيل على الطبقة المتوسطة المصرية أن تتمكن من اجتياز الشهر بأكمله.

السيسي يشتري الأسلحة من الصين

ذكرت تقارير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشتري أسلحة بمليارات الدولارات من الصين، في تجاهل كبير لأكبر شريك لمصر، وهو الولايات المتحدة.

بفضل إدارة بايدن-هاريس إلى حد كبير، أصبحت المشاكل المالية التي تعاني منها مصر الآن شيئًا من الماضي. ففي آذار (مارس) بناءً على إلحاح واشنطن، وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 8 مليارات دولار لمصر طال انتظاره، وقد أقنع هذا القرض الاتحاد الأوروبي بتزويد مصر بقروض ومنح بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار بعد فترة وجيزة.

ولولا تدخل الولايات المتحدة، لما وصلت أي من تلك الأموال إلى مصر.

في الماضي، كان من المتوقع أن ترد الولايات المتحدة على الصفعة التي تلقتها من مصر بتعليق حزمة المساعدات العسكرية السنوية البالغة 1.3 مليار دولار.

إذا كان المصريون يفضلون الصينيين، فإن الصينيين يستطيعون أن يساعدوهم.

1.3 مليار دولار لمصر

وبدلاً من ذلك، أعلنت وزارة الخارجية يوم الأربعاء أنها ستسلم المبلغ كاملاً للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات دون أي شروط أو قيود.

بين عامي 2021 و2023، حجبت الولايات المتحدة مئات الملايين من الدولارات من المساعدات العسكرية للقاهرة بسبب سجل النظام في مجال حقوق الإنسان.

ويزعم المنتقدون أن مصر كانت على وشك الانهيار الاقتصادي بسبب دورها الضعيف في الحرب بين إسرائيل وحماس، إلى أن ألقت إدارة بايدن لها حبل النجاة بشكل.

ولكن بعد أيام قليلة من اختيار القاهرة التعاون مع القوة العظمى الرئيسية المنافسة لواشنطن لتحديث قوتها الجوية، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تكافئ مصر على خيانتها.

إن هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي والمساهمات المصرية المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي الأميركي، وخاصة لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين المحتاجين، والمساعدة في التوصل إلى نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس".

إن إعلان وزارة الخارجية الأمريكية هذا يحمل المفتاح لفهم سبب عدم قلق مصر من خيانة واشنطن.

مع تحولها نحو الصين وابتعادها عن الولايات المتحدة، تتخلص مصر من أسطولها من طائرات إف-16 الأميركية الصنع، وبدلاً من مكافأة مصر على أفعالها منذ غزو حماس لإسرائيل في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الأول، كان ينبغي للولايات المتحدة أن تفرض عليها عقوبات.

اكتشاف أنفاق بين غزة ومصر

منذ أن سيطرت إسرائيل على الجانب الفلسطيني من الحدود بين غزة ومصر في أيار (مايو) الماضي، اكتشفت قواتها أكثر من 50 نفقاً تحت الأرض تمتد إلى مصر.

كان أحد هذه الأنفاق يبلغ ارتفاعه 10 أقدام وكان عرضه كافياً لمرور شاحنة من خلاله.

حماس هي الفرع الفلسطيني الرسمي لجماعة الإخوان المسلمين، وقد وصل السيسي إلى السلطة في عام 2013 بعد الإطاحة بنظام الإخوان المسلمين من السلطة، ويظلون أعداء لدودين، وبناء على هذا، كان من المتوقع أن يقف الرئيس المصري إلى جانب إسرائيل ضد حماس، ولكن هذا لم يحدث

منذ بداية الحرب، هدد السيسي وكبار مسؤوليه مرارا وتكرارا بإلغاء معاهدة السلام التي أبرمتها مصر مع إسرائيل عام 1979 إذا فشلت إسرائيل في التراجع عن جهودها الحربية.

إن العلاقة بين أمريكا ومصر متجذرة في معاهدة السلام التي توسطت فيها واشنطن. وكان من المتوقع أن يتفاعل فريق بايدن-هاريس بغضب مع تهديدات السيسي.

وذكرت التقارير أن مصر اختارت طلب مقاتلات من طراز "تشنغدو جيه-10" مثل هذه بدلا من نظيراتها الأمريكية الصنع، ولكن كما كانت الحال مع طائرة إف-16، فقد حدث العكس هنا.

وردت الإدارة الأمريكية على العداء العلني الذي أبداه السيسي وتهديداته المستمرة لإسرائيل بمكافأته والثناء عليه باعتباره شريكها الرئيسي.

انتقل السيسي من الوقوف إلى جانب حماس ضد إسرائيل إلى الوقوف إلى جانب الصين ضد الولايات المتحدة.

وردت الإدارة الأمريكية بمنحه 1.3 مليار دولار في شكل مساعدات عسكرية غير مشروطة

الرسالة التي تلقاها وتصرف بناءً عليها واضحة: تحت قيادة جو بايدن وكامالا هاريس، الوقوف مع أمريكا للسفهاء فقط.