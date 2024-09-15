إيلاف من لندن: هنأت العائلة الملكية البريطانية، الأمير هاري بعيد ميلاده الأربعين، في أول رسالة عامة، كاسرة بذلك صمتا امتد لعامين معه.

وقال منشور للعائلة الملكية تمت مشاركته على X و Instagram ببساطة: "نتمنى لدوق ساسكس عيد ميلاد سعيدًا جدًا الأربعين اليوم!".

وكانت الرسالة مكتملة أيضًا بصورة لهاري مبتسمًا ورمز تعبيري لكعكة عيد ميلاد. وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها العائلة المالكة رسالة عامة لهاري منذ تمنيها له عيد ميلاد سعيد في عام 2021.

كما أنها أول منشور X (Twitter) يذكر الأمير هاري منذ عام 2022، عندما كان من بين أفراد العائلة الملكية الشباب الذين شاركوا في جولة في وندسور بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وقد شارك الأمير والأميرة ويلز هذه الرسالة لاحقًا، وأضافا رسالة عيد ميلادهما الخاصة.

يذكر أن دوق ساسكس، الذي يعيش في كاليفورنيا بعد تنحيه عن الملكية العاملة، لديه علاقة متوترة مع والده وهو منفصل حاليًا عن شقيقه أمير ويلز.

وعندما أُعلن عن خبر تشخيص إصابة الملك بالسرطان في فبراير، قام هاري برحلة عبر الأطلسي لرؤيته، لكن اجتماعه مع والده لم يستغرق سوى 45 دقيقة.

شعور الأبوة

وفي تعليقات صدرت لهيئة الإذاعة البريطانية، قال الأمير هاري: "كنت قلقًا بشأن الثلاثين، وأنا متحمس بشأن الأربعين"، ووصف كيف أعطته الأبوة شعورًا متجددًا بالهدف لجعل "هذا العالم مكانًا أفضل".

وهذا العام، قام الأمير هاري وزوجته ميغان بجولتين شبه ملكيتين إلى كولومبيا ونيجيريا بالإضافة إلى إعادة إطلاق موقع Archewell على الويب، وإعادة تسميته باسم Sussex.com تحت عنوان مكتب الأمير هاري وميغان، دوق ودوقة ساسكس.

كما حصل على جائزة رياضية رفيعة المستوى عن عمله في دورة ألعاب إنفيكتوس للجنود المصابين، وسعى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد وزارة الداخلية بشأن إزالة حراسه أثناء وجوده في المملكة المتحدة والصحف الشعبية.

وعلى صلة، بدأت زوجته ميغان مشروعًا جديدًا بإطلاق علامتها التجارية American Riviera Orchard عندما أرسلت مربى الفراولة بإصدار محدود إلى أصدقائها - على الرغم من أن الشركة واجهت انتكاسات مع محاولاتها لتسجيل علامة تجارية.

