إيلاف من لندن: قالت مصادر مطلعة إن الأمير هاري، النجل الثاني لعاهل بريطانيا، دوق ساسكس لا يخطط للعودة الدائمة إلى المملكة المتحدة.

وعلى الرغم من التقارير التي تفيد بأن الأمير هاري قد يسعى إلى العودة التدريجية، تشير المصادر إلى أنه سيستمر في التواجد في الولايات المتحدة، حيث يعيش مع زوجته دوقة ساسكس وأطفالهما.

ومن المفهوم أن القلق بشأن أمنه وأمن عائلته في المملكة المتحدة لا يزال يشكل مشكلة.

وحسب (بي بي سي) يقال أيضًا إن الأمير هاري وميغان من غير المرجح أن يرغبا في التخلي عن المشاريع الخيرية والتجارية التي بنوها أثناء وجودهما في الولايات المتحدة.

وكانت هناك تقارير عن أمير مضطرب في كاليفورنيا، يقترب من عيد ميلاده الأربعين غير راضٍ عن الحياة بين الأثرياء الذين لا جذور لهم ويسعى إلى إعادة بناء الروابط مع حياته القديمة في المملكة المتحدة، قبل تنحيه عن منصبه كعضو ملكي عامل.

رواية مختلفة

لكن مصادر مطلعة ادعت رواية مختلفة، حيث تقول إن مثل هذه العودة إلى الحياة الملكية في المملكة المتحدة ليست على الأوراق.

وتشير التقارير إلى أن الأمير هاري قادر بنفس القدر على دعم أعماله الخيرية ومشاريعه من الولايات المتحدة ويمكنه العودة إلى المملكة المتحدة للزيارات.

وسافر الأمير إلى المملكة المتحدة الأسبوع الماضي لحضور حفل تأبين عمه - ومنذ ذلك الحين عاد إلى الولايات المتحدة.

وكان الكثير من الاهتمام بالحدث يركز على مزاعم مفادها أن الأمير هاري لم يتحدث إلى الأمير ويليام أثناء حضوره حفل تأبين عمه في نورفولك، في ما أصبح مسافة جليدية بين الأخوين.

آل سبنسر

وكان الحفل من أجل اللورد الراحل روبرت فيلوز، عم الأميرة ديانا، من جانب سبنسر من العائلة، والذي يبدو أن الأمير هاري ظل على اتصال جيد به.

وفي حفل ألعاب إنفيكتوس في كاتدرائية سانت بول في وقت سابق من هذا الصيف، شوهد الأمير قريبًا من أقاربه من سبنسر في حدث لم يحضره كبار أفراد العائلة المالكة.

سارع الأمير إلى العودة إلى المملكة المتحدة عندما تم الكشف عن تشخيص إصابة الملك تشارلز بالسرطان - حيث عقد الأب والابن اجتماعًا قصيرًا في لندن.

زيارات محاكم

كما كانت هناك زيارات إلى المحاكم في لندن، بما في ذلك معركته مع الصحافة الشعبية بشأن مزاعم جمع المعلومات غير القانونية.

وهناك صراع قانوني مستمر ومعقد مع وزارة الداخلية بشأن وضعه الأمني ​​في المملكة المتحدة - والذي أصبح قضية شائكة في أي مناقشة حول العودة.

وفي مقابلة مع ITV، قال الأمير إن القلق بشأن السلامة كان سببًا لعدم "إعادة زوجتي إلى هذا البلد".

تكهنات حتمية

ولكن بعد أن قاما بمثل هذا الرحيل الموثق جيدًا عن الحياة الملكية في المملكة المتحدة - في فيلم Netflix وكتابه Spare - يواجه الزوجان الآن تكهنات حتمية حول ما سيأتي بعد ذلك.

وبدون دور ملكي وفي عالم الإنترنت، يمكن للأمير هاري وميغان العيش في أي مكان - وفي الوقت الحاضر هذا يعني WFC (العمل من كاليفورنيا).

ولدى هاري وميغان جمعيات خيرية وقضايا، وقد نشرت ميغان إعلانات تشويقية على وسائل التواصل الاجتماعي لعلامة تجارية لطهي الطعام.

معلومات مضللة

ورغم أن الانتخابات الرئاسية تلوح في الأفق في الولايات المتحدة، فمن الصعب أن نتصور أنهما لن يرغبا في إثارة المزيد من المشاكل عندما تكون القضايا التي أثاراها، مثل المعلومات المضللة عبر الإنترنت، محل نقاش على الأرجح.

كما كانت هناك رحلات أيضًا، كانت آخرها إلى كولومبيا، ولكن مع وجود العديد من مظاهر الزيارة الملكية، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كانا يعيدان خلق العالم الملكي الذي أرادا الهروب منه.

وفي الأخير، فإنه مع اقتراب عيد ميلاده الأربعين، ومع هذا الاهتمام العام المكثف، سيكون هناك المزيد من الأسئلة حول المكان الذي يرى فيه الأمير هاري دوره المستقبلي على المدى الطويل.