إيلاف من لندن: قال الأمير هاري النجل الثاني للعاهل البريطاني، إنه "لا يزال من الخطر بمكان" أن تعود زوجته ميغان إلى المملكة المتحدة.

وأجرى دوق ساسكس أول مقابلة رئيسية له منذ انتهاء قضيته في المحكمة ضد صحف مجموعة ميرور، وقال إنه يلقي باللوم على معركته ضد الصحافة باعتبارها "محورية" في تدمير علاقته بعائلته.

وفي المقابلة التي اجريت في سياق عرض الفيلم الوثائيقي "الصحف الشعبية في المحكمة -Tabloids On Trial" الذي بثته قناة آي تي ITV ، قال الأمير هاري إنه يخشى الهجوم على زوجته إذا عادت إلى المملكة المتحدة بسبب الاهتمام الذي يجذبه الزوجان الملكيان.

وأضاف: "لقد دفعوني بعيدًا جدًا". وقال: "لا يزال الأمر خطيرًا، وكل ما يتطلبه الأمر هو ممثل واحد منفرد، شخص واحد يقرأ هذه الأشياء ليتصرف بناءً على ما قرأه وسواء كان سكينًا أو حمضًا، أيًا كان، وهذه أشياء تثير قلقًا حقيقيًا بالنسبة لي. هذا أحد الأسباب التي تجعلني لا أعيد زوجتي إلى هذا البلد."

كما ألقى هاري باللوم على معركته ضد الصحافة باعتبارها "محورية" في تدمير علاقته بعائلته. وعندما سُئل عن "قرار عائلته بعدم محاربة" الصحافة بالطريقة التي فعلها هاري، قال: "أعتقد أن كل ما حدث أظهر للناس حقيقة الأمر".

دعم الملكة الراحلة

وعندما سئل عن ادعائه في ملف للمحكمة العليا عن أن الملكة إليزابيث الثانية "دعمت" أفعاله ضد المجموعة الصحفية ناشرة صحيفتي The Sun وNews Of The World المغلقة الآن، قال هاري: "أتمنى، أن يكون لدينا العديد من المحادثات قبل وفاتها، وهذا شيء تدعمه بشدة. كانت تعلم كم يعني هذا لي وهي كانت موجودة هناك، وتابعت الأمر حتى النهاية، دون أدنى شك".

وزعم الأمير هاري أن الملكة الراحلة أرادت من قطب الإعلام روبرت مردوخ "الاعتذار".

يذكر أن الأمير هاري كان رفع قضية ضد مجموعة الصحف التي يملكها روبرت ميردوخ بشأن جمع المعلومات غير القانوني المزعوم، ولكن ليس مزاعم اختراق الهاتف، ومن المقرر عقد محاكمة كاملة في يناير. ونفت المجموعة سابقًا حدوث نشاط غير قانوني ضد الأمير في صحيفة The Sun.

مجموعة الميرور

كما قام الدوق بمقاضاة مجموعة صحيفة الميرور في قضية مختلفة، زاعمًا أن الصحيفة في منشوراتها مرتبطة بأساليب تشمل اختراق الهاتف، وما يسمى "التضليل" - الحصول على المعلومات عن طريق الخداع - واستخدام المحققين الخاصين في أنشطة غير قانونية.

ووجدت المحاكمة أن 15 مقالاً كانت نتيجة لجمع معلومات غير قانوني، وتوصلت مجموعة الميرور والدوق إلى تسوية لبقية مطالبه في فبراير مع "مبلغ إضافي كبير على سبيل التعويض" وتكاليف هاري القانونية.

وتبع ذلك حكم صدر في ديسمبر/كانون الأول زعم أن اختراق الهاتف أصبح "منتشرًا ومألوفًا" في عناوين مجموعة الميرور في أواخر التسعينيات وأن هاتف هاري تعرض للاختراق "إلى حد متواضع" من قبل المجموعة، ومنحته المحكمة 140.600 جنيه إسترليني كتعويض.