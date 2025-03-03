إيلاف من الرياض: أعلنت شبكة "العربية" الإخبارية عن تعيين الصحافي السعودي زيد فيصل بن كمي نائبًا لمدير عام قناتي "العربية" و"الحدث"، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأداء التحريري وتطوير استراتيجيات الشبكة الإعلامية وفق أعلى المعايير المهنية.



مسيرة مهنية حافلة بالإنجازات

يُعد زيد بن كمي من الأسماء البارزة في المشهد الإعلامي السعودي، حيث يمتد مشواره الصحافي لأكثر من 25 عامًا، بدأها كمراسل وصحافي متنقل بين الصحافة المكتوبة والمرئية، ما أكسبه خبرة واسعة في مختلف مجالات الإعلام.



تدرج بن كمي في العديد من المناصب القيادية داخل مؤسسات إعلامية مرموقة، حيث شغل منصب مدير تحرير صحيفة "الشرق الأوسط" في السعودية، قبل أن ينتقل إلى لندن عام 2015 لتولي منصب مساعد رئيس التحرير. وفي عام 2024، قررت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام تعيينه نائبًا لرئيس التحرير، ليواصل دوره في تطوير المحتوى التحريري وإدارة الفرق الصحافية على المستويين الإقليمي والدولي.



خبرة أكاديمية واستشارية واسعة

إلى جانب عمله الصحافي، عمل زيد بن كمي محاضرًا زائرًا في جامعات سعودية، ومستشارًا إعلاميًا لعدد من المؤسسات، كما شارك في مؤتمرات ومحافل دولية ومحلية أسهمت في توسيع خبرته الإعلامية. كما تم انتخابه عضوًا في مجلس إدارة هيئة الصحافيين السعوديين، مما يعكس مكانته في الوسط الإعلامي.



رؤية جديدة لتطوير المحتوى الإخباري

أكد المدير العام لقناتي "العربية" و"الحدث" ممدوح المهيني أن تعيين زيد بن كمي يأتي في إطار استراتيجية الشبكة لتعزيز المحتوى الإخباري وتوسيع نطاق التغطية، مع التركيز على الابتكار الإعلامي والتطور الرقمي. وقال المهيني: "الزميل زيد بن كمي يتمتع بخبرة مهنية كبيرة في إدارة وتطوير المؤسسات الإعلامية، ونتطلع إلى الاستفادة من رؤيته وخبرته لتعزيز مكانة القناتين كمنصات إخبارية رائدة على المستويين العربي والدولي".



دعم من الأسرة الإعلامية

لقي هذا التعيين ترحيبًا واسعًا في الأوساط الإعلامية، حيث تمنت أسرة "المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام" وصحيفة "الشرق الأوسط" للزميل زيد بن كمي التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة، متطلعين إلى مزيد من التطوير في المحتوى الإخباري الذي تقدمه "العربية" و"الحدث".