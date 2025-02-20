إيلاف من لندن: تعقد في الرياض غدا الجمعة قمة عربية محدودة، تلبية لدعوة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووصفت بـ(الأخوية غير الرسمية) ويشارك فيها دة دول الخليج ومصر والأردن.

وصرح مصدر مسؤول لوكالة الأنباء السعودية "واس" أنه بدعوة من ولي العهد يلتقي في مدينة الرياض، يوم الجمعة 21 فبراير 2025، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وملك المملكة الأردنية الهاشمية، ورئيس جمهورية مصر العربية في لقاء أخوي غير رسمي".

وحسب المصدر: "يأتي هذا اللقاء في سياق اللقاءات الودية الخاصة التي جرت العادة على عقدها بشكل دوري منذ سنوات عديدة بين قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية، وذلك في إطار العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع القادة والتي تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين دول المجلس والأردن ومصر".

وفيما يتعلق بالعمل العربي المشترك وما يصدر من قرارات بشأنه فسيكون ضمن جدول أعمال القمة العربية الطارئة القادمة التي ستنعقد في جمهورية مصر العربية".

خطة غزة

ومن المحتمل أن تستعرض القمة الخطة العربية البديلة لخطة ترامب والقاضية بتهجير اهل غزة من أجل إعادة إعمار القطاع الذي دمرته حرب حماس _ إسرائيل.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ابلغ الرئيس الأميركي خلال لقائه معه يوم 11 فبراير الحالي بأن العرب سوف يقدمون ردًا على مقترحه، مُشيرًا إلى أنه يعتزم إجراء مشاورات في السعودية في هذا الشأن.

وأكد العاهل الأردني أنه "يتعين علينا أن نضع في الاعتبار كيفية تحقيق هذا الأمر بما يخدم مصلحة الجميع"، مشيرًا إلى أنه "علينا أن ننتظر لنرى خطة من مصر بشأن قطاع غزة".

وخلال لقائه مع الملك عبد الله الثاني، عزز قائلاً إنه ستكون هناك "قطع من الأرض" في الأردن ومصر و"مكان آخر" حيث سيعيش الفلسطينيون "بسعادة وأمان شديد".

وعلى صلة، في حديثه يوم الأحد الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن اقتراح ترامب هو "الخطة الوحيدة القابلة للتطبيق لتمكين مستقبل مختلف".

خطة مصرية

والأحد الماضي، أعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، عقد اجتماع عربي خماسي يضم مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات في الرياض، قبل القمة العربية الطارئة في القاهرة.

وأوضح في مقابلة متلفزة على قناة "أون" المصرية (خاصة) أن سبب اجتماع تلك الدول الخمس على وجه التحديد قبل قمة القاهرة "لأنها نسقت مع بعضها البعض منذ بداية الحرب على غزة (في 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023)، وكانت تجمعهم اجتماعات عديدة على مستويات عديدة بينها المستوى الوزاري".

ولفت إلى أن تلك الدول تجتمع هذه المرة في الرياض "للتنسيق فيما بينها حول الأفكار والمقترحات المصرية التي سيتم طرحها على القمة العربية".