إيلاف من لندن: قالت المحكمة العليا البريطانية إن الأمير هاري لا يمكنه توسيع دعاواه القانونية ضد ناشر صحيفة "ذا صن" لتشمل مزاعم بشأن زوجته ميغان ماركل.

ويزعم النجل الثاني للعاهل البريطاني أنه تم استهدافه بشكل غير قانوني من قبل الصحفيين والمحققين الخاصين الذين يعملون في صحف "ذا صن" و"نيوز أوف ذا وورلد التي تم إغلاقها في عام 2011" المملوكة للنشر الشهير روبرت ميردوخ.

وحسب تقرير لقناة (سكاي نيوز)، كان دوق ساسكس رفع بالفعل دعاوى مدنية ضد الشركة الناشرة للصحيفتين في المحكمة العليا، لكن في مارس/آذار، سعى الأمير البريطاني إلى تعديل قضيته لإضافة ادعاءات جديدة، بما في ذلك أن صحيفة "ذا صن" أمرت محققين خاصين باستهداف صديقته آنذاك - وزوجته الآن ميغان - في عام 2016.

نفي

وخلال جلسة الاستماع التي استمرت ثلاثة أيام في وقت سابق من هذا العام، قال الفريق القانوني لهاري أيضًا إن المعرفة بالأفعال غير القانونية انتقلت مباشرة إلى قمة الشركة الناشرة NGN التي نفت سابقًا حدوث أي نشاط غير قانوني في (ذا صن).

ورفضت المحكمة العليا اليوم الأربعاء طلب الأمير هاري بإضافة ادعاءات جديدة تتعلق بالأعوام 1994 و1995 و2016 إلى قضيته. كما مُنع من إجراء تعديلات أخرى مما زاد من مزاعم التنصت على الهاتف.

لكن الفريق القانوني لهاري حصل على إذن من حيث المبدأ لتسمية وتقديم ادعاءات ضد "بعض الصحفيين والمحققين الخاصين الآخرين".

موقف القاضي

ومع ذلك، لن تكون المطالبات المرفوعة ضد روبرت مردوخ جزءًا من القضية المرفوعة ضد المجموعة الناشرة NGN، والتي سيتم الاستماع إليها في محاكمة كاملة للمحكمة العليا في يناير 2025 جنبًا إلى جنب مع المطالبين الآخرين.

وحكم القاضي فانكورت بأنه لا ينبغي السماح بتقديم الادعاءات الفردية ضد مردوخ إلى المحاكمة، مشيرًا إلى أنها لم تضيف "أي شيء جوهري" إلى القضية وأن بعضها يرقى إلى "قضية جديدة"، لكنه قال إنه يمكن إجراء بعض التعديلات الأخرى.

وقال القاضي: "أنا أميل إلى اتباع نهج مقيد للسماح بالتعديلات المقترحة، على أساس التأخير ولأن السماح بجميع التعديلات إما سيخل بموعد المحاكمة أو على الأقل يخلق ساحة لعب غير متكافئة حيث تعمل الشركة الناشرة NGN صعودًا إلى كن مستعدًا للمحاكمة الكاملة".

وأضاف: "لقد سعى أصحاب المطالبات إلى تقديم كمية كبيرة من الادعاءات والمواد الجديدة، والتي من المرجح أن يكون الكثير منها مثيرًا للجدل إلى حد كبير، ولا يوجد احتمال للوقت المحدد للمحاكمة لاستيعاب هذه الادعاءات".

براءة تامة

وبعد صدور الحكم، قال متحدث باسم الشركة الناشرة NGN إن المحكمة "برأت تمامًا" موقفهم و"لم تمنح الإذن بإدخال أجزاء كبيرة وهامة من التعديلات".

واضاف: "قال السيد القاضي فانكورت في حكمه، في الفقرة 79، "هناك رغبة من جانب أولئك الذين يديرون الدعوى من جانب المدعين لإطلاق النار على أهداف تذكارية، سواء كانت تلك قضايا سياسية أو أفرادًا بارزين".

وقال: "لقد ذكر القاضي أن هذا لا يمكن أن يصبح "غاية في حد ذاته" واعترف بنية أصحاب المطالبات في إجراء تعديلات "لأسباب جانبية" لا تعزز الإجراءات."

وتابع المتحدث: "ذكرت الشركة الناشرة NGN أن هذه" الأسباب الجانبية "تهدف في المقام الأول إلى نشر الادعاءات ضد المديرين التنفيذيين لشركة NGN."

الممثل هيو غرانت

ويشار إلى أننه كان من المقرر أن يقدم الممثل هيو غرانت دعاوى مماثلة ضد صحيفة ذا صن في محاكمة المحكمة العليا العام المقبل، لكنه قبل "على مضض" "مبلغًا هائلاً من المال" لتسوية قضيته ضد شركة NGN في أبريل.

وقال النجم السينمائي البالغ من العمر 63 عامًا في ذلك الوقت: "لا أريد قبول هذه الأموال أو التسوية. أود أن أرى كل الادعاءات التي ينفونها يتم اختبارها في المحكمة".

"لكن القواعد المتعلقة بالتقاضي المدني تعني أنه إذا تقدمت بالمحاكمة وحكمت لي المحكمة بتعويضات أقل حتى من فلسا واحدا من عرض التسوية، فسيتعين علي دفع التكاليف القانونية لكلا الجانبين".

