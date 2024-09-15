إيلاف من لندن: دان وزراء خارجية مجموعة السبع الاقتصادية الكبرى والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي تصدير إيران للصواريخ الباليستية وشراء روسيا لها.

وقال بيان صارد عن المجموعة إن الأدلة على استمرار إيران في نقل الأسلحة إلى روسيا على الرغم من الدعوات الدولية المتكررة للتوقف تمثل تصعيدًا إضافيًا للدعم العسكري الإيراني لحرب روسيا العدوانية ضد أوكرانيا.

واشار إلى أن روسيا استخدمت أسلحة إيرانية مثل الطائرات بدون طيار لقتل المدنيين الأوكرانيين وضرب بنيتهم ​​التحتية الحيوية، ويشكل عدوان روسيا انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع البيان: ويتعين على إيران أن تتوقف فورًا عن دعمها للحرب غير القانونية وغير المبررة التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا، وأن توقف مثل هذه التحويلات للصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والتكنولوجيا ذات الصلة، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا للشعب الأوكراني وكذلك الأمن الأوروبي والدولي على نطاق أوسع.

وفي الأخير، قال وزراء خارجية المجموعة: إننا نظل ثابتين على التزامنا بمحاسبة إيران على دعمها غير المقبول للحرب غير القانونية التي تشنها روسيا في أوكرانيا والتي تقوض الأمن العالمي بشكل أكبر. وتماشيًا مع تصريحاتنا السابقة بشأن هذه المسألة، فإننا نستجيب بالفعل بتدابير جديدة ومهمة.